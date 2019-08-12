В воскресенье в ДТП пострадали 12 человек, трое - велосипедисты

В воскресенье зарегистрировано 56 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 12 с пострадавшими.

14 водителей были задержаны за вождение в состоянии алкогольного опьянения, один водитель управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения.