Пн, 12.08.2019
В Иордании мы нигде не видели людей, гуляющих с автоматами. Точно так же мы не видели большого количества женщин, одетых в черное с ног до головы. Напротив, некоторые даже не носили хиджабы, позволяя темным волосам свободно развеваться на ветру. Томс Ратфелдерс, журналист TVNET

В воскресенье в ДТП пострадали 12 человек, трое - велосипедисты

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В воскресенье в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 13 человек, в том числе три велосипедиста, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

В воскресенье зарегистрировано 56 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 12 с пострадавшими.

14 водителей были задержаны за вождение в состоянии алкогольного опьянения, один водитель управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

За превышение скорости в воскресенье было оформлено 239 административных протоколов, а в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 500 протоколов.

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