В воскресенье в ДТП пострадали 12 человек, трое - велосипедисты

В воскресенье в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 13 человек, в том числе три велосипедиста, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
В воскресенье зарегистрировано 56 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 12 с пострадавшими.
14 водителей были задержаны за вождение в состоянии алкогольного опьянения, один водитель управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения.
За превышение скорости в воскресенье было оформлено 239 административных протоколов, а в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 500 протоколов.