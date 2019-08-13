Медицинский центр "Aurora": бизнес за счет доверия
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Центр "Aurora" является медицинским учреждением в центре Риги. Ранее СМИ сообщали о предполагаемых нарушениях в клинике. Некоторые из них были подтверждены. Но сейчас, как выяснил TVNET, полным ходом идет полная оценка коммерческой практики компании.
Тромбы и кредиты
Солнечным августовским днем я встречаюсь с Мариной (имя изменено) в одном из рижских микрорайонов. Марина - улыбчивая женщина средних лет. У нее короткие волосы и живые глаза. В день интервью у Марины как раз был день рождения. Со стороны кажется, что она будет жить еще много лет в полном здравии.
Однако всего год назад у женщины были серьезные сомнения на этот счет. Однажды ей позвонили из Латвийского Центра Иммунокоррекции (AS Nokra). Это прежнее название Медицинского центра "Aurora". Женщине была предложена бесплатная диагностика здоровья, и она решила проверить состояние кровеносных сосудов.
По прибытию в медицинское учреждение, Марину уже ждали сотрудники клиники. Ее привели в кабинет и попросили лечь на диван. Затем к ее ногам прикрепили аппарат и начали "измерять" состояние тела. Примерно через пять минут диагноз был завершен, и наша героиня получила неприятные новости.
"Так как мне осматривали кровеносные сосуды, сказали, что у меня проблемы с венами. В любое время может образоваться тромб. И после разговора с ними у меня сложилось впечатление, что мне осталось жить неделю", - с негодованием рассказывает Марина.
Представитель центра сообщил, что ей необходимо немедленно лечиться. Женщина сказала, что подумает. В тот момент, как утверждает Марина, на нее оказывалось психологическое давление.
Он говорил: "Да что тут думать, если этот центр вам может предоставить все необходимые услуги”?
Женщине сразу предложили план различных реабилитационных процедур. Общая стоимость услуг составила около 2 тысяч евро, но после примененной "скидки" - 1399 евро. У Марины таких денег не было. Сотрудник центра сразу же предложил кредитный договор на 24 месяца. Кредитор - Bigbank. Справедливости ради следует отметить, что сотрудничество между Bigbank и центром Aurora было прекращено в 2018 году, по словам представителя банка Матисса Сейпулана.
Кредит также включал комиссию в размере 251 евро за заключение договора. Таким образом, женщине пришлось заплатить 1650 евро, а с процентами - почти две тысячи. За исключением кредитного соглашения, между женщиной и медицинским центром было заключено отдельное соглашение. В нем есть несколько пунктов, достойных внимания.
Например, в разделе договора о предоставлении услуг указано: "Заказчик подтверждает, что добровольно и сознательно выбрал услуги после получения всей необходимой информации".
Вот еще один интересный момент: "Если какой-либо пункт договора будет признан недействительным или несоответствующим закону, это не повлияет на выполнение любого другого договорного обязательства, которое не будет затронуто изменением", - говорится в договоре с медицинским учреждением.
В конце концов, посоветовавшись с мужем и опасаясь за свою жизнь, женщина подписала оба контракта. Позже она обнаружила множество жалоб на центр от других людей.
Репутация центра "Aurora"
Вскоре на деятельности центра сосредоточились ряд средств массовой информации и государственных органов. Например, после прозвучавших в СМИ сообщений о том, что в вышеупомянутом центре людям "навязывают" кредиты, Инспекция здравоохранения в 2018 году провела собственное тестирование. В результате было констатировано, что используемое учреждением устройство под названием "Multiscan BC", не является медицинским, сообщила TVNET представитель инспекции Майра Калниня. В результате инспекция решила приостановить оказание диагностических услуг при помощи этого устройства.
Однако в начале этого года AS "Nokra" сменил название на медицинский центр "Aurora".
Повторная проверка показала, что центр все еще использует несанкционированное диагностическое оборудование. Более того, диагностику с его помощью проводят сотрудники связанного с центром предприятия SIA "Vital centrs", которые не являются медицинскими работниками. В результате было возбуждено дело об административном правонарушении, и работники SIA "Vital centrs" были оштрафованы за незаконное лечение.
Впоследствии, по словам Майры Калнини, центр заменил свое диагностическое оборудование, которое в настоящее время отвечает всем нормативным требованиям, а также использует зарегистрированный медицинский персонал.
Однако, судя по общедоступной информации в Интернете, агрессивный маркетинг и навязывание кредитных соглашений продолжается.
Например, пользователь Светлана 29 июня этого года пишет на портале sudzibas.lv:
"Мне позвонили и предложили бесплатную диагностику. Я согласилась, почему бы и нет? Приехала, отвели в кабинет. Постояла две минуты у какого-то аппарата, огласили диагноз.
Отвели в другой кабинет, где я чувствовала себя как в банке, заключая кредитный договор. Молодой парень - специалист - долго пытался мне заговорить зубы об оплате. Указанная сумма - 1190 евро”.
Другой пользователь под псевдонимом jd2018 1 августа этого года пишет:
"Предложили альтернативные медицинские услуги за ненормальные деньги. Вы можете пойти туда, если вам нужно сделать косметические процедуры, и вам некуда тратить деньги".
С неприятными эмоциями, связанными с посещением цента, делятся и известные в обществе люди. Например, организатор конкурса красоты Кристина Линденблате в начале июля написала в социальной сети Facebook, что ей позвонили из центра и предложили бесплатную проверку здоровья. Она решила проверить кости и мышцы.
"Проведя пальцами по позвоночнику, без рентгеновских снимков или анализа костей, он [диагност] обнаружил, что моя спина в кошмарном состоянии и нуждается в срочном лечении", - писала тогда девушка.
Последовало еще несколько тестов, в том числе специальный прибор, который измеряет процент воды и жира в организме. После всех обследований Линденблат предложили курс лечения по впечатляющей цене.
“И тогда началась обработка... Мне нужно было пройти 3-месячный курс, и тогда моя спина была бы в идеальном состоянии. Курс стоит 1740 евро, но если бы я согласен сегодня, мне обошлось бы это в 1390 евро", - рассказывает девушка.
Стоит сказать, что наряду с негативными отзывами, есть и хорошие слова о медицинском центре "Aurora". Например, на том же портале sudzibas.lv некий Евгений пишет:
"Мне центр кажется современным, с компетентными специалистами, поэтому я согласился и они составили мне индивидуальный курс лечения. Я сразу заплатил половину, а оставшуюся сумму плачу постепенно. В целом, я доволен, в отношении здоровья наблюдается положительная динамика!"- взволнованно пишет мужчина.
Бесплатная проверка - только для избранных
Чтобы узнать больше о медицинском центре "Aurora", я позвонил по телефону, указанному на главной странице. Цель заключалась в том, чтобы записаться на бесплатную диагностику здоровья. На сайте центра указано, что такая возможность имеется. Никаких возрастных ограничений не упоминается.
Тем не менее, позвонив по указанному номеру, оказалось, что данную проверку могут пройти только люди от 40 до 72 лет. Ответить на вопрос TVNET о том, почему существуют такие возрастные ограничения, сотрудница центра не смогла. Однако когда я спросил, могу ли я пройти проверку за плату, работница начала искать такую позицию в прайс-листе, но не нашла. Она обещала перезвонить, но не дождавшись звонка, я сам отправился в центр со скрытой камерой.
На первом этаже центра "Aurora" находится ресепшн. Здесь посетителей встречают приветливые молодые девушки. Я снова получил отказ на вопрос, может ли человек моложе 40 пройти обследование.
"Нет. У нас просто нет такого [предложения]", резко ответила сотрудница.
Сразу после этого я попытался записаться на платную процедуру, чтобы лучше изучить центр. На втором этаже есть стойка регистрации. Однако эта комната больше похожа на кабинет банка или какой-то другой кредитной организации. Одна женщина, сидевшая за столом с другим сотрудником центра, держала лист, похожий на график погашения кредита.
Через некоторое время ко мне подошел молодой человек в повседневной одежде. Он спросил, хочу ли я записаться на процедуры. Получив утвердительный ответ, мужчина попросил следовать за ним в коридор. Там он пытался выяснить, какие у меня проблемы со здоровьем. Рассказал, что хотел записаться на бесплатную диагностику здоровья, но мне не удалось этого сделать, потому что мне менее 40 лет.
В коне концов, мужчина сказал, что я могу пройти диагностику. На нее нужно записаться и оставить свой номер телефона.
"Сделаем так. Сейчас запишем ваш номер телефона, я его отдам девочкам, они вам перезвонят. Запишут на [конкретное] время, и придете на нормальную диагностику".
На вопрос, будет ли эта процедура бесплатной, он ответил утвердительно.
"Aurora" отрицает наличие психологического давления на своих клиентов
Медицинским центром "Aurora", так же, как и существующим до этого Латвийским Центром Иммунокоррекции (AS Nokra) руководят граждане России и Беларуси. В течение последнего года на предприятии произошла реорганизация правления, но два члена правления остались со времен AS "Nokra".
Согласно данным портала Firmas.lv, помимо медицинского обслуживания, предприниматели также занимаются переработкой металлических отходов и лома, продажей автомобилей, техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей, продажей автозапчастей и аксессуаров.
Член правления медицинского центра "Aurora" Андрей Прусов от интервью с TVNET отказался, сославшись на предыдущий опыт работы со СМИ. Однако молодой человек согласился ответить на вопросы в письменном виде.
Во-первых, Прусов отрицает наличие любого психологического давления на посетителей центра, чтобы убедить их заключить кредитные соглашения.
"На мой взгляд, это недопустимо. Ни о каком психологическом давлении в нашей клинике не может быть и речи. Наша задача - ознакомить пациента с текущими проблемами и потенциальными рисками, а также предложить пациенту варианты реабилитации и профилактики", - заявил член правления клиники.
На вопрос о том, почему на сайте компании не указаны возрастные ограничения для диагностики здоровья, Прусов ответил, что сайт находится в тестовом режиме и постоянно меняется. Он также добавил, что в центре лечились люди разных возрастов.
Следует отметить, что на момент написания статьи сайт больше не работал.
Однако на вопрос, почему центр ориентируется преимущественно на людей старшего возраста, Прусов так и не ответил. Вместо этого он заявил, что центр концентрируется на результаты пациентов, а не на их возрастную группу.
Латвийцы также негодуют касательно того, откуда у центра их личные номера. Комментируя эту ситуацию, Прусов не был особо красноречивым:
"Набор случайных чисел. Ничего особенного".
Что говорят наблюдатели?
Как стало известно порталу TVNET от Инспекции здравоохранения, учреждение все еще получает информацию от жителей о телефонных звонках от центра "Aurora", приглашающих на бесплатное медицинское обследование.
"Инспекция подтверждает, что все полученные жалобы касались агрессивного маркетинга и навязчивого убеждения заключить кредитное соглашение об оплате услуг, но жалоб на медицинские услуги, предоставляемые медицинским центром "Aurora", не поступало", говорит представитель инспекции Майра Калниня.
Все заявления были переданы в Центр защиты прав потребителей (PTAC).
Согласно последней информации центра, в целом от жителей было получено три письменные жалобы. В двух случаях спор был разрешен. Но в то же время было проведено 52 консультации. Последняя совсем недавно - 11 июля.
"После того, как вся необходимая информация будет выявлена и оценена, PTAC примет решение о дальнейших действиях в пределах своей компетенции. PTAC также оценивает практику кредиторов, с которыми сотрудничает центр "Aurora"", - указала TVNET представитель центра Санта Заране.
Она также добавила, что в настоящее время не может прогнозировать, как долго будут длиться разбирательства.
Всё хорошо, что хорошо кончается
Что касается Марины, у ее истории счастливый конец. Оказалось, что договор с медицинским центром предусматривал отказ от услуг в любое время. Также можно было расторгнуть кредитное соглашение, что сделала женщина вскоре после его подписания.
После "проверки" в медицинском центре "Aurora" Марина пошла в другую клинику. Там серьезных проблем с венами обнаружено не было. По сей день Марина чувствует себя отлично.