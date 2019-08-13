Центр "Aurora" является медицинским учреждением в центре Риги. Ранее СМИ сообщали о предполагаемых нарушениях в клинике. Некоторые из них были подтверждены. Но сейчас, как выяснил TVNET, полным ходом идет полная оценка коммерческой практики компании.

Тромбы и кредиты

Солнечным августовским днем я встречаюсь с Мариной (имя изменено) в одном из рижских микрорайонов. Марина - улыбчивая женщина средних лет. У нее короткие волосы и живые глаза. В день интервью у Марины как раз был день рождения. Со стороны кажется, что она будет жить еще много лет в полном здравии.

Однако всего год назад у женщины были серьезные сомнения на этот счет. Однажды ей позвонили из Латвийского Центра Иммунокоррекции (AS Nokra). Это прежнее название Медицинского центра "Aurora". Женщине была предложена бесплатная диагностика здоровья, и она решила проверить состояние кровеносных сосудов.

По прибытию в медицинское учреждение, Марину уже ждали сотрудники клиники. Ее привели в кабинет и попросили лечь на диван. Затем к ее ногам прикрепили аппарат и начали "измерять" состояние тела. Примерно через пять минут диагноз был завершен, и наша героиня получила неприятные новости.

"Так как мне осматривали кровеносные сосуды, сказали, что у меня проблемы с венами. В любое время может образоваться тромб. И после разговора с ними у меня сложилось впечатление, что мне осталось жить неделю", - с негодованием рассказывает Марина.

Представитель центра сообщил, что ей необходимо немедленно лечиться. Женщина сказала, что подумает. В тот момент, как утверждает Марина, на нее оказывалось психологическое давление.

Он говорил: "Да что тут думать, если этот центр вам может предоставить все необходимые услуги”?

Женщине сразу предложили план различных реабилитационных процедур. Общая стоимость услуг составила около 2 тысяч евро, но после примененной "скидки" - 1399 евро. У Марины таких денег не было. Сотрудник центра сразу же предложил кредитный договор на 24 месяца. Кредитор - Bigbank. Справедливости ради следует отметить, что сотрудничество между Bigbank и центром Aurora было прекращено в 2018 году, по словам представителя банка Матисса Сейпулана.

Кредит также включал комиссию в размере 251 евро за заключение договора. Таким образом, женщине пришлось заплатить 1650 евро, а с процентами - почти две тысячи. За исключением кредитного соглашения, между женщиной и медицинским центром было заключено отдельное соглашение. В нем есть несколько пунктов, достойных внимания.

Например, в разделе договора о предоставлении услуг указано: "Заказчик подтверждает, что добровольно и сознательно выбрал услуги после получения всей необходимой информации".

Вот еще один интересный момент: "Если какой-либо пункт договора будет признан недействительным или несоответствующим закону, это не повлияет на выполнение любого другого договорного обязательства, которое не будет затронуто изменением", - говорится в договоре с медицинским учреждением.

В конце концов, посоветовавшись с мужем и опасаясь за свою жизнь, женщина подписала оба контракта. Позже она обнаружила множество жалоб на центр от других людей.

Репутация центра "Aurora"

Вскоре на деятельности центра сосредоточились ряд средств массовой информации и государственных органов. Например, после прозвучавших в СМИ сообщений о том, что в вышеупомянутом центре людям "навязывают" кредиты, Инспекция здравоохранения в 2018 году провела собственное тестирование. В результате было констатировано, что используемое учреждением устройство под названием "Multiscan BC", не является медицинским, сообщила TVNET представитель инспекции Майра Калниня. В результате инспекция решила приостановить оказание диагностических услуг при помощи этого устройства.

Однако в начале этого года AS "Nokra" сменил название на медицинский центр "Aurora".

Повторная проверка показала, что центр все еще использует несанкционированное диагностическое оборудование. Более того, диагностику с его помощью проводят сотрудники связанного с центром предприятия SIA "Vital centrs", которые не являются медицинскими работниками. В результате было возбуждено дело об административном правонарушении, и работники SIA "Vital centrs" были оштрафованы за незаконное лечение.

Впоследствии, по словам Майры Калнини, центр заменил свое диагностическое оборудование, которое в настоящее время отвечает всем нормативным требованиям, а также использует зарегистрированный медицинский персонал.

Однако, судя по общедоступной информации в Интернете, агрессивный маркетинг и навязывание кредитных соглашений продолжается.

Например, пользователь Светлана 29 июня этого года пишет на портале sudzibas.lv:

"Мне позвонили и предложили бесплатную диагностику. Я согласилась, почему бы и нет? Приехала, отвели в кабинет. Постояла две минуты у какого-то аппарата, огласили диагноз.

Отвели в другой кабинет, где я чувствовала себя как в банке, заключая кредитный договор. Молодой парень - специалист - долго пытался мне заговорить зубы об оплате. Указанная сумма - 1190 евро”.

Другой пользователь под псевдонимом jd2018 1 августа этого года пишет:

"Предложили альтернативные медицинские услуги за ненормальные деньги. Вы можете пойти туда, если вам нужно сделать косметические процедуры, и вам некуда тратить деньги".

С неприятными эмоциями, связанными с посещением цента, делятся и известные в обществе люди. Например, организатор конкурса красоты Кристина Линденблате в начале июля написала в социальной сети Facebook, что ей позвонили из центра и предложили бесплатную проверку здоровья. Она решила проверить кости и мышцы.

"Проведя пальцами по позвоночнику, без рентгеновских снимков или анализа костей, он [диагност] обнаружил, что моя спина в кошмарном состоянии и нуждается в срочном лечении", - писала тогда девушка.

Последовало еще несколько тестов, в том числе специальный прибор, который измеряет процент воды и жира в организме. После всех обследований Линденблат предложили курс лечения по впечатляющей цене.

“И тогда началась обработка... Мне нужно было пройти 3-месячный курс, и тогда моя спина была бы в идеальном состоянии. Курс стоит 1740 евро, но если бы я согласен сегодня, мне обошлось бы это в 1390 евро", - рассказывает девушка.

Стоит сказать, что наряду с негативными отзывами, есть и хорошие слова о медицинском центре "Aurora". Например, на том же портале sudzibas.lv некий Евгений пишет:

"Мне центр кажется современным, с компетентными специалистами, поэтому я согласился и они составили мне индивидуальный курс лечения. Я сразу заплатил половину, а оставшуюся сумму плачу постепенно. В целом, я доволен, в отношении здоровья наблюдается положительная динамика!"- взволнованно пишет мужчина.

Бесплатная проверка - только для избранных

Чтобы узнать больше о медицинском центре "Aurora", я позвонил по телефону, указанному на главной странице. Цель заключалась в том, чтобы записаться на бесплатную диагностику здоровья. На сайте центра указано, что такая возможность имеется. Никаких возрастных ограничений не упоминается.

ФОТО: Скриншот экрана aurora-centrs.com

Тем не менее, позвонив по указанному номеру, оказалось, что данную проверку могут пройти только люди от 40 до 72 лет. Ответить на вопрос TVNET о том, почему существуют такие возрастные ограничения, сотрудница центра не смогла. Однако когда я спросил, могу ли я пройти проверку за плату, работница начала искать такую позицию в прайс-листе, но не нашла. Она обещала перезвонить, но не дождавшись звонка, я сам отправился в центр со скрытой камерой.

На первом этаже центра "Aurora" находится ресепшн. Здесь посетителей встречают приветливые молодые девушки. Я снова получил отказ на вопрос, может ли человек моложе 40 пройти обследование.

"Нет. У нас просто нет такого [предложения]", резко ответила сотрудница.

Сразу после этого я попытался записаться на платную процедуру, чтобы лучше изучить центр. На втором этаже есть стойка регистрации. Однако эта комната больше похожа на кабинет банка или какой-то другой кредитной организации. Одна женщина, сидевшая за столом с другим сотрудником центра, держала лист, похожий на график погашения кредита.

Через некоторое время ко мне подошел молодой человек в повседневной одежде. Он спросил, хочу ли я записаться на процедуры. Получив утвердительный ответ, мужчина попросил следовать за ним в коридор. Там он пытался выяснить, какие у меня проблемы со здоровьем. Рассказал, что хотел записаться на бесплатную диагностику здоровья, но мне не удалось этого сделать, потому что мне менее 40 лет.

В коне концов, мужчина сказал, что я могу пройти диагностику. На нее нужно записаться и оставить свой номер телефона.

"Сделаем так. Сейчас запишем ваш номер телефона, я его отдам девочкам, они вам перезвонят. Запишут на [конкретное] время, и придете на нормальную диагностику".

На вопрос, будет ли эта процедура бесплатной, он ответил утвердительно.

"Aurora" отрицает наличие психологического давления на своих клиентов

Медицинским центром "Aurora", так же, как и существующим до этого Латвийским Центром Иммунокоррекции (AS Nokra) руководят граждане России и Беларуси. В течение последнего года на предприятии произошла реорганизация правления, но два члена правления остались со времен AS "Nokra".

Согласно данным портала Firmas.lv, помимо медицинского обслуживания, предприниматели также занимаются переработкой металлических отходов и лома, продажей автомобилей, техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей, продажей автозапчастей и аксессуаров.

Член правления медицинского центра "Aurora" Андрей Прусов от интервью с TVNET отказался, сославшись на предыдущий опыт работы со СМИ. Однако молодой человек согласился ответить на вопросы в письменном виде.

Во-первых, Прусов отрицает наличие любого психологического давления на посетителей центра, чтобы убедить их заключить кредитные соглашения.

"На мой взгляд, это недопустимо. Ни о каком психологическом давлении в нашей клинике не может быть и речи. Наша задача - ознакомить пациента с текущими проблемами и потенциальными рисками, а также предложить пациенту варианты реабилитации и профилактики", - заявил член правления клиники.

На вопрос о том, почему на сайте компании не указаны возрастные ограничения для диагностики здоровья, Прусов ответил, что сайт находится в тестовом режиме и постоянно меняется. Он также добавил, что в центре лечились люди разных возрастов.

Следует отметить, что на момент написания статьи сайт больше не работал.

Однако на вопрос, почему центр ориентируется преимущественно на людей старшего возраста, Прусов так и не ответил. Вместо этого он заявил, что центр концентрируется на результаты пациентов, а не на их возрастную группу.

Латвийцы также негодуют касательно того, откуда у центра их личные номера. Комментируя эту ситуацию, Прусов не был особо красноречивым:

"Набор случайных чисел. Ничего особенного".

Что говорят наблюдатели?

Как стало известно порталу TVNET от Инспекции здравоохранения, учреждение все еще получает информацию от жителей о телефонных звонках от центра "Aurora", приглашающих на бесплатное медицинское обследование.

"Инспекция подтверждает, что все полученные жалобы касались агрессивного маркетинга и навязчивого убеждения заключить кредитное соглашение об оплате услуг, но жалоб на медицинские услуги, предоставляемые медицинским центром "Aurora", не поступало", говорит представитель инспекции Майра Калниня.

Все заявления были переданы в Центр защиты прав потребителей (PTAC).

Согласно последней информации центра, в целом от жителей было получено три письменные жалобы. В двух случаях спор был разрешен. Но в то же время было проведено 52 консультации. Последняя совсем недавно - 11 июля.

"После того, как вся необходимая информация будет выявлена и оценена, PTAC примет решение о дальнейших действиях в пределах своей компетенции. PTAC также оценивает практику кредиторов, с которыми сотрудничает центр "Aurora"", - указала TVNET представитель центра Санта Заране.

Она также добавила, что в настоящее время не может прогнозировать, как долго будут длиться разбирательства.

Всё хорошо, что хорошо кончается

Что касается Марины, у ее истории счастливый конец. Оказалось, что договор с медицинским центром предусматривал отказ от услуг в любое время. Также можно было расторгнуть кредитное соглашение, что сделала женщина вскоре после его подписания.