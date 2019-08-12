Оксана Федорова впервые поделилась фотографией с супругом

Обычно знаменитая красавица старается скрывать свою личную жизнь напоказ, но в этот она призналась в любви дорогому мужу. ​

У пары была девятая годовщина свадьбы. В публикации Оксана поблагодарила своего супруга за подаренной ей счастье за эти годы.

Но показать лицо супруга звезда так и не решилась. На фото Фёдорова просто обнимает его за плечи спиной к камере, а на другой и вовсе закрывает ему лицо.

"Благословенна жизнь моя, когда тобой любима я. 9 назад я сказала "ДА". Теперь я занимаюсь боксом, окунаюсь в ледяной проруби, хожу по снегу, то ли ещё будет! Всегда люблю!", - написала она.