Пн, 12.08.2019
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Оксана Федорова впервые поделилась фотографией с супругом

Оксана Федорова

ФОТО: https://www.instagram.com/fedorovaoksana/

Российская телеведущая, модель и бывшая "Мисс Вселенная" Оксана Фёдорова разместила на своей странице в Instagram совместный снимок с мужем. 

Обычно знаменитая красавица старается скрывать свою личную жизнь напоказ, но в этот она призналась в любви дорогому мужу. ​

У пары была девятая годовщина свадьбы. В публикации Оксана поблагодарила своего супруга за подаренной ей счастье за эти годы. 

Но показать лицо супруга звезда так и не решилась. На фото Фёдорова просто обнимает его за плечи спиной к камере, а на другой и вовсе закрывает ему лицо. 

"Благословенна жизнь моя, когда тобой любима я. 9 назад я сказала "ДА". Теперь я занимаюсь боксом, окунаюсь в ледяной проруби, хожу по снегу, то ли ещё будет! Всегда люблю!", - написала она.

Ранее Оксана Федорова продемонстрировала молодое лицо без макияжа.

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