В Риге пройдет юбилейный турнир Ghetto Fight X

24 августа в спортивном комплексе Гризинькалнса пройдет десятый бойцовский турнир Ghetto Fight X. Этот турнир станет десятым для Ghetto Fight, но в то же время первым профессиональным в истории Ghetto Games.
Среди участников турнира выступят такие спортсмены, как тяжеловес-нокаутер Олег Емельянов, чемпион мира по Team Fight Рихард Бигис, чемпионы Латвии по ММА Дидзис Вербицкис и Армандс Тиленс, а также именитые бойцы Ghetto Fight Павел Баженов, Владислав Гусев, Андрей Королев, Александр Красняков и многие другие.
Одним из главных боев вечера будет встреча опытнейшего дзюдоиста Айгарса Миленбергса и бойца из Даугавпилса Валерия Тушинова. Так же зрителей ждет поединок супер-тяжеловесов, чей суммарный вес составляет 400 кг.
Начало турнира в 16:00. Это первый коммерческий турнир серии Ghetto Fight. Количество мест ограничено. Билеты на мероприятие и бронирование столов доступны на сайте ekase.lv.