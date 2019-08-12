Пуце: число самоуправлений будет снижено до 36, а не до 35

На основании переговоров с самоуправлениями во время консультаций Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) решило в новой карте самоуправлений создать еще один край, в понедельник рассказал журналистам министр Юрис Пуце.
Таким образом, число самоуправлений со 119 будет уменьшено до 36, а не до 35, как планировалось изначально.
Пуце указал, что изменения затронут окрестности Риги, однако отказался назвать конкретные самоуправления.
По его словам, изменения в план были внесены на основании предложений самоуправлений.
"Мы оценили динамику населения, увеличение числа жителей, детальнее изучили их передвижения и убедились в том, что можно сделать новую модель. Однако все критерии были сохранены, как было определено изначально", - сказал Пуце.
Сообщение будет подано на рассмотрение в правительство на следующей неделе, его планируется согласовать с госучреждениями и Латвийским союзом самоуправлений.
"До согласования в правительстве чисто теоретически еще могут быть коррекции, но изменения мы произведем только в том случае, если они будут основаны на данных ", - сказал министр.