Пуце: число самоуправлений будет снижено до 36, а не до 35

Таким образом, число самоуправлений со 119 будет уменьшено до 36, а не до 35, как планировалось изначально.

Пуце указал, что изменения затронут окрестности Риги, однако отказался назвать конкретные самоуправления.

По его словам, изменения в план были внесены на основании предложений самоуправлений.

"Мы оценили динамику населения, увеличение числа жителей, детальнее изучили их передвижения и убедились в том, что можно сделать новую модель. Однако все критерии были сохранены, как было определено изначально", - сказал Пуце.

Сообщение будет подано на рассмотрение в правительство на следующей неделе, его планируется согласовать с госучреждениями и Латвийским союзом самоуправлений.