В Вентспилсе горел кинотеатр; были эвакуированы 40 человек

Еще до прибытия пожарных из здания были эвакуированы около 40 человек. Возгорание было ликвидировано в 23:58.

Всего за прошедшие сутки в Латвии были зарегистрированы 23 пожара, сообщает агентство LETA.

Семь пожаров были потушены в Риге, пять - в других городах, а еще 11 - в регионах.

Из огня были спасены 19, а пострадали девять человек.

Напомним, в воскресенье в рижском районе Пурвциемс в одном из многоквартирных домов на улице Стайцелес возник пожар.

Как агентству LETA сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Инта Палкавниеце, вызов на место происшествия был получен в 9.20, дым шел из окон одной из квартир на четвертом этаже.