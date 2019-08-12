В Вентспилсе горел кинотеатр; были эвакуированы 40 человек

В воскресенье, 11 августа, в 22:03 пожарные получили вызов в Вентспилс, на улицу Пилс, где в двухэтажном здании - в кинотеатре Rio - на площади в 20 квадратных метров горело межэтажное перекрытие между вторым этажом и чердаком, сообщает в Twitter BreakingLV со ссылкой на Ventas balss.
Еще до прибытия пожарных из здания были эвакуированы около 40 человек. Возгорание было ликвидировано в 23:58.
Всего за прошедшие сутки в Латвии были зарегистрированы 23 пожара, сообщает агентство LETA.
Семь пожаров были потушены в Риге, пять - в других городах, а еще 11 - в регионах.
Из огня были спасены 19, а пострадали девять человек.
Напомним, в воскресенье в рижском районе Пурвциемс в одном из многоквартирных домов на улице Стайцелес возник пожар.
Как агентству LETA сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Инта Палкавниеце, вызов на место происшествия был получен в 9.20, дым шел из окон одной из квартир на четвертом этаже.
Пожарные констатировали, что площадь горения составляет 45 квадратных метров. Из задымленного здания были спасены 18 человек, семь из которых отравились дымом.