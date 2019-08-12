В Милгрависе на улице поймали мужчину с трупом в одеяле

Так, в ночь на воскресенье, 11 августа, свидетель заметил подозрительного мужчину, который через улицу в Милгрависе тащил большой предмет, завернутый в одеяло. Свидетель решил выяснить, что находится в свертке, однако неизвестный бросился бежать. В итоге, свидетель позвонил в Госполицию и продолжил преследовать подозрительного человека.

Вскоре на место происшествия прибыл и патруль Госполиции. Оказалось, что в одеяло завернут мертвый мужчина с резаной раной ноги.

Полиция по подозрению в убийстве мужчину задержала. В момент задержания он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В ходе следствия страджи порядка получили информацию, что в тот вечер подозреваемый 41-летний мужчина со своим уже погибшим 28-летним другом в квартире в рижском районе Милгравис отмечали какое-то важное и приятное событие. Во время распития алкогольных напитков между мужчинами произошла ссора, в пылу которой 41-летний мужчина ножом ударил знакомого в ногу, попав в артерию, после чего пострадавший потерял много крови и умер.

После этого виновник решил избавиться от трупа, утопив его в находившемся неподалеку водоеме. Чтобы никто не заметил, что он тащит по улице тело, он завернул его в одеяло.

Задержанный ранее уже попадал в поле зрения полиции за различные преступления, в том числе за кражи и ограбления, а в июне этого года последний раз вышел из тюрьмы.