Возле Дарзини столкнулись три машины: движение на Саласпилс восстановлено
Из-за столкновения трех автомашин возле Дарзини в понедельник, 12 августа, несколько часов было блокировано движение по направлению в Саласпилс и осложнено движение в сторону Риги, сообщили агентству LETA в Госполиции. К 15.00 движение было полностью восстановлено.
Столкновение произошло между грузовой автомашиной Mercedеs и легковыми автомобилями Chrysler и KIA.
В аварии есть пострадавший, который был доставлен в больницу.
На место происшествия прибыла полиция. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что на перекрестке был сломан светофор.
В аварии пострадал один человек, его доставили в больницу. Несмотря на то, что травмы пострадавшего были относительно легкими, его все-таки доставили в медучреждение для проведения дальнейших проверок.