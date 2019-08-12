Возле Дарзини столкнулись три машины: движение на Саласпилс восстановлено

Столкновение произошло между грузовой автомашиной Mercedеs и легковыми автомобилями Chrysler и KIA.

В аварии есть пострадавший, который был доставлен в больницу.

На место происшествия прибыла полиция. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что на перекрестке был сломан светофор.