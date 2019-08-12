Пн, 12.08.2019
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Возле Дарзини столкнулись три машины: движение на Саласпилс восстановлено
Обновлено в 15.00

Иллюстративное фото

ФОТО: Lita Krone/LETA

Из-за столкновения трех автомашин возле Дарзини в понедельник, 12 августа, несколько часов было блокировано движение по направлению в Саласпилс и осложнено движение в сторону Риги, сообщили агентству LETA в Госполиции. К 15.00 движение было полностью восстановлено. 

Столкновение произошло между грузовой автомашиной Mercedеs и легковыми автомобилями Chrysler и KIA.

В аварии есть пострадавший, который был доставлен в больницу.

На место происшествия прибыла полиция. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что на перекрестке был сломан светофор.

В аварии пострадал один человек, его доставили в больницу. Несмотря на то, что травмы пострадавшего были относительно легкими, его все-таки доставили в медучреждение для проведения дальнейших проверок.

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