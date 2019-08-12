Военный самолет РФ Ту-134 залетел в воздушное пространство Литвы

Российский военный пассажирский самолет Ту-134 на прошлой неделе, пролетая над Балтийским морем, из-за плохих погодных условий залетел в воздушное пространство Литвы, сообщили в понедельник в Министерстве обороны Литвы.
Самолёт 6 августа встретили и сопровождали истребители воздушной полиции НАТО. Самолёт летел с включённым радиолокационным ретранслятором, имел план полёта и поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления воздушным движением.
"Нарушение воздушного пространства произошло из-за плохой погоды, и пилот самолёта предупредил об этом", - сказала пресс-секретарь Минобороны Аста Галдикайте.
В общей сложности истребители НАТО на прошлой неделе для сопровождения российских военных самолётов, пролетавших над международным пространством над Балтийским морем, взлетали девять раз.
В основном это были истребители. Некоторые из них не поддерживали радиосвязи, не представили план полёта либо летели с отключенным радиолокационным ответчиком.