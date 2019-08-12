Медики бьют тревогу: купание в Балтийском море опасно для здоровья

В Балтийском море объявились бактерии, которые представляют серьезную опасность для купающихся. Первый смертельный случай уже произошел в Германии. Об этом пишет Rus.Postimees со ссылкой на Germania.one.
Медики бьют тревогу из-за обнаружения в водах Балтийского моря бактерии Vibrio vulnificus. Как правило в организм человека эти микроорганизмы попадают двумя способами: при употреблении недостаточно обработанных морепродуктов или при контакте морской воды с открытыми ранами человека во время купания.
Хотя у большинства людей, инфицированных бактерией, развиваются только легкие симптомы заболевания, у некоторых возникают опасные для жизни поражения кожи или кровотока.
Самым серьезным последствием может быть некротизирующий фасциит — редкая инфекция, которая быстро разрушает кожу и мышечные ткани. Это может привести к ампутации или даже смерти.
По словам немецких врачей, в Германии уже зарегистрирован первый смертельный случай от Vibrio vulnificus. Жертвой стала 90-летняя женщина, искупавшаяся в море на местном курорте в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания. Также сообщается об обнаружении еще нескольких зараженных.
Ранее тревогу начали бить американские ученые. Опасные микроорганизмы, обитавшие до недавнего времени в теплых водах Мексиканского залива, стали угрожать людям в северных частях Атлантического побережья.
Инфекция стала распространяться там, где встретить ее до недавнего времени было просто невозможно.
Причинами этого названо изменение климата и повышение температуры океана, из-за чего бактерии начали расширять свой ареал обитания.