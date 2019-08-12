Лэмпард стал автором худшего тренерского дебюта в "Челси" за 41 год

"Четыре ошибки - четыре гола. Нам нужно критически отнестись к себе. Но если вы посмотрите на всю игру, мы и близко не наиграли на 0:4. Нам не хватает игроков сборных и топ-футболистов, но я не хочу, чтобы это было оправданием", - приводит слова Лэмпарда после матча Sports.ru.