Лэмпард стал автором худшего тренерского дебюта в "Челси" за 41 год

В воскресенье, 11 августа, состоялся первый тур Английской Премьер Лиги (АПЛ) сезона-2019/2020, в котором лондонский "Челси" потерпел разгромное поражение от "Манчестер Юнайтед" со счётом 0:4.
Этот матч стал первым официальным для "синих" под руководством Фрэнка Лэмпарда. Как сообщает Opta Sports, Лэмпард стал автором худшего тренерского дебюта в лондонском "Челси" с 1978 года. Хуже него за лондонцев дебютировал только Дэнни Бланчфлауэр, когда "Челси" потерпел поражение от "Мидлсбро" со счетом 2:7
Стоит также отметить, что "Челси" не проигрывал в первом матче сезона на протяжении 12 лет. Кроме того, это поражение стало крупнейшим в тренерской карьере самого Лэмпарда. "Челси" после первого тура АПЛ находится на предпоследнем месте в турнирной таблице - впервые с сентября 2000 года команда после первого тура находится в зоне вылета.
"Четыре ошибки - четыре гола. Нам нужно критически отнестись к себе. Но если вы посмотрите на всю игру, мы и близко не наиграли на 0:4. Нам не хватает игроков сборных и топ-футболистов, но я не хочу, чтобы это было оправданием", - приводит слова Лэмпарда после матча Sports.ru.
Напомним, что Лэмпард, выступавший большую часть профессиональной карьеры за "Челси", начал тренерскую деятельность в 2018 году в "Дерби Каунти".
Следующий матч "Челси" проведёт уже в эту среду, 14 августа. Команду ожидает матч за Суперкубок Европы на стадионе "Водафон Парк" в Стамбуле против "Ливерпуля".