НКП и KPV LV допускают изменения в налогах с будущего года

Входящие в правительственную коалицию Новая консервативная партия (НКП) и "KPV LV" допускают небольшие налоговые изменения уже с 2020 года.
В понедельник после заседания комитета по налоговой политике правящей коалиции его руководитель Атис Закатистов заявил, что на комитете был рассмотрен широкий круг документов и данных, а также шла речь о тенденциях развития народного хозяйства.
"Прогнозы развития экономики умеренно оптимистичны. Мы не в кризисе, но и не в раю. И в этой ситуации нужно понять, что мы можем сделать с ограниченными ресурсами", - сказал Закатистов.
На комитете рассматривались такие вопросы, как прогрессивность налогов, налог на недвижимость, льготы по НДС.
На вопрос, обсуждались ли планы повышения конкретных налогов, Закатистов ответил, что в случае, если налоги и будут повышены, это не затронет широкие слои населения. "Не могу сейчас дать конкретного ответа, но мы рассмотрим возможность снижения налогов, хотя бюджет должен быть сбалансированным".
Разработано пять разных сценариев бюджета 2020 года.
Представитель НКП Кришьянис Фелдманс также не сказал журналистам, какие именно налоговые изменения планируются.
"Премьер заявил, что в следующем году не надо ничего менять в налогах, но могу гарантировать, что ни в правительственной декларации и нигде в другом месте не написано, что изменения в налогах возможны только с 2020 года. Я уверен, что без изменений коалиция пяти партий не сможет принять бюджет, - сказал он. - Если кто-то говорит, что в будущем году невозможны изменения, то он, вероятно, манипулирует и действует не в интересах правительства".
С точки зрения НКП, в будущем году надо до 500 евро повысить минимальную зарплаты и необлагаемый минимум. Отрицательное фискальное влияние этих мер будет меньше, чем ранее предполагалось.
Закатистов добавил, что по-прежнему обсуждается идея о применении сниженного НДС 5% на книги и сферу общественного питания.