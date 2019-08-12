Пн, 12.08.2019
В Иордании мы нигде не видели людей, гуляющих с автоматами. Точно так же мы не видели большого количества женщин, одетых в черное с ног до головы. Напротив, некоторые даже не носили хиджабы, позволяя темным волосам свободно развеваться на ветру. Томс Ратфелдерс, журналист TVNET

Во время выступления Веры Брежневой произошли проблемы с пиротехникой

Вера Брежнева

ФОТО: Instagram/veravera

Украинская певица Вера Брежнева рассказала своим подписчикам, что во время ее выступления в Баку на фестивале "Жара" случились неполадки с пиротехнической системой. Сама артистка продолжала петь и не обращала снимания на столб дыма, который поднялся слева от нее. 

К счастью дым был холодным. Было решено номер Брежневой не останавливать, а она ни о чем не подозревая продолжала петь. Работники сцены пытались как-то остановить этот дым, но тщетно. 

"Случился сбой пиротехнической системы... Я об этом не знала, просто обратила внимание на странный столб холодного дыма, но решила, что такая задумка, и продолжала петь... Как рассказали очевидцы, за кулисами в этот момент было "весело", потому что остановить этот дым не мог никто", - написала она.

Брежнева подытожило, что на сцене было невероятно жарко, даже под этим холодным дымом. 

Ранее Вера Брежнева удалила все совместные фотографии с мужем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Интересный случай 💙 Во время этого выступления на @zharafest случился сбой пиротехнической системы , я об этом не знала, просто обратила внимание на странный столб холодного дыма, 🤷🏼‍♀️ но решила, что такая задумка )) и продолжала петь)) как рассказали очевидцы, за кулисами в этот момент было «весело», потому что остановить этот дым не мог никто) но номер решили не прерывать) и правильно сделали! Как вы видите, жарко было у нас, даже под холодным дымом 🌪 Энергетика зашкаливала 🔥🤪 #жара2019 #любитедругдруга

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Читать также

Актуально

НАВЕРХ