Во время выступления Веры Брежневой произошли проблемы с пиротехникой

К счастью дым был холодным. Было решено номер Брежневой не останавливать, а она ни о чем не подозревая продолжала петь. Работники сцены пытались как-то остановить этот дым, но тщетно.

"Случился сбой пиротехнической системы... Я об этом не знала, просто обратила внимание на странный столб холодного дыма, но решила, что такая задумка, и продолжала петь... Как рассказали очевидцы, за кулисами в этот момент было "весело", потому что остановить этот дым не мог никто", - написала она.