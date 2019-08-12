Во время выступления Веры Брежневой произошли проблемы с пиротехникой

Украинская певица Вера Брежнева рассказала своим подписчикам, что во время ее выступления в Баку на фестивале "Жара" случились неполадки с пиротехнической системой. Сама артистка продолжала петь и не обращала снимания на столб дыма, который поднялся слева от нее.
К счастью дым был холодным. Было решено номер Брежневой не останавливать, а она ни о чем не подозревая продолжала петь. Работники сцены пытались как-то остановить этот дым, но тщетно.
"Случился сбой пиротехнической системы... Я об этом не знала, просто обратила внимание на странный столб холодного дыма, но решила, что такая задумка, и продолжала петь... Как рассказали очевидцы, за кулисами в этот момент было "весело", потому что остановить этот дым не мог никто", - написала она.
Брежнева подытожило, что на сцене было невероятно жарко, даже под этим холодным дымом.
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Интересный случай 💙 Во время этого выступления на @zharafest случился сбой пиротехнической системы , я об этом не знала, просто обратила внимание на странный столб холодного дыма, 🤷🏼♀️ но решила, что такая задумка )) и продолжала петь)) как рассказали очевидцы, за кулисами в этот момент было «весело», потому что остановить этот дым не мог никто) но номер решили не прерывать) и правильно сделали! Как вы видите, жарко было у нас, даже под холодным дымом 🌪 Энергетика зашкаливала 🔥🤪 #жара2019 #любитедругдруга