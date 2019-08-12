Эстония не видит угрозы в размещении российской вертолетной базы на Гогланде

В Министерстве обороны Эстонии не беспокоятся по поводу размещения российской вертолетной базы на острове Гогланд в Финском заливе, сообщает сайт новостей ERR.
"Я бы сказал так: ничего особенного там не происходит и никакой причины для того, чтобы быть очень взволнованными у нас нет", - заявил в передаче "Актуальная камера" министр обороны Эстонии Юри Луйк.
Таков был его ответ на вопрос о том, как в Минобороны Эстонии отнеслись к тому, что на острове Гогланд в Финском заливе российские военные оборудовали вертолетную базу, которую планируется сделать постоянной.
В состав вертодрома входят пять вертолетных площадок и вся инфраструктура. Остров Гогланд является стратегически важной позицией. Расстояние до берега Финляндии составляет 40 километров, а до Эстонии - 55.
Юри Луйк считает, что эстонское воздушное пространство хорошо охраняется благодаря силам североатлантического альянса и беспокоиться стоит не о пяти вертолетах на острове.
"Для нас самые большие риски это не такие базы, а сухопутные войска, которые размещаются в псковской области и в ленинградской области. Мы там не говорим о паре вертолетов. Мы говорим о 100 вертолетах, может даже больше", - указал политик.
По оценке российского независимого военного эксперта Павла Фельгенгауэра, вертолетная база никакой угрозы Эстонии не несет, так как является вспомогательной инфраструктурой. Более опасной такая база, при наличии ракет могла бы являться для Финляндии. Однако ее появление Фельгенгауэр связывает с визитом президента Путина.
"Она (площадка) ничем особенным не угрожает, пока там не появились какие-то другие вещи, которые могут появиться, а могут и не появится. Например, если бы там установили комплекс "Бастион" или С-400. Сейчас, скорее всего это, я думаю, это связано в первую очередь с тем, что на острове побывал президент Путин и погружался там на дно. Ну и, наверное, решили, вдруг он еще приедет, может ему там понравилось. У него таких резиденций по всей России очень много. В некоторых он был может и один раз", - подчеркул российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр.
Научный сотрудник центра международной обороны и безопасности Калев Стойческу считает, что игнорировать появление новой базы нельзя, но и чрезмерно реагировать тоже.
"Хороший ответ этому то, что мы и так делаем: укрепляем обороноспособность государства совместно с союзниками", - считает научный сотрудник МЦОБ Калев Стойческу.
В прошлом году на острове Гогланд Россия построила также радиолокационную станцию.