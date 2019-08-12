Эстония не видит угрозы в размещении российской вертолетной базы на Гогланде

"Она (площадка) ничем особенным не угрожает, пока там не появились какие-то другие вещи, которые могут появиться, а могут и не появится. Например, если бы там установили комплекс "Бастион" или С-400. Сейчас, скорее всего это, я думаю, это связано в первую очередь с тем, что на острове побывал президент Путин и погружался там на дно. Ну и, наверное, решили, вдруг он еще приедет, может ему там понравилось. У него таких резиденций по всей России очень много. В некоторых он был может и один раз", - подчеркул российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр.