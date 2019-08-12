Левитс: латышский язык - символ нашей страны, его нужно лелеять и укреплять

"Роль латышского языка как единственного государственного нужно укреплять не только в содержании обучения, но и говорить о его употреблении в обществе. Абсурдна ситуация, когда употребление госязыка составляет только 60%. Латышский язык - это символ нашего государства, который нужно лелеять и укреплять в долгосрочной перспективе", - подчеркнул президент.