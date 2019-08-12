Левитс: латышский язык - символ нашей страны, его нужно лелеять и укреплять

Президент Латвии Эгил Левитс подчеркнул необходимость укреплять употребление латышского языка, сообщили агентству LETA в канцелярии президента.
Сегодня, 12 августа, президент встретился с правлением Ассоциации учителей латышского языка и литературы, чтобы обсудить позиции латышского языка в новом содержании образования Skola2030 и возможности укрепить его употребление на государственном уровне.
"Роль латышского языка как единственного государственного нужно укреплять не только в содержании обучения, но и говорить о его употреблении в обществе. Абсурдна ситуация, когда употребление госязыка составляет только 60%. Латышский язык - это символ нашего государства, который нужно лелеять и укреплять в долгосрочной перспективе", - подчеркнул президент.
Левитс интересовался, насколько велика роль латышского языка в новом содержании образования.
Учителя во время встречи обозначили ряд проблем, в том числе слабые знания латышского языка учениками.