Пн, 12.08.2019
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Левитс: латышский язык - символ нашей страны, его нужно лелеять и укреплять

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Эгил Левитс

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Президент Латвии Эгил Левитс подчеркнул необходимость укреплять употребление латышского языка, сообщили агентству LETA в канцелярии президента.

Сегодня, 12 августа, президент встретился с правлением Ассоциации учителей латышского языка и литературы, чтобы обсудить позиции латышского языка в новом содержании образования Skola2030 и возможности укрепить его употребление на государственном уровне.

"Роль латышского языка как единственного государственного нужно укреплять не только в содержании обучения, но и говорить о его употреблении в обществе. Абсурдна ситуация, когда употребление госязыка составляет только 60%. Латышский язык - это символ нашего государства, который нужно лелеять и укреплять в долгосрочной перспективе", - подчеркнул президент.

Левитс интересовался, насколько велика роль латышского языка в новом содержании образования.

Учителя во время встречи обозначили ряд проблем, в том числе слабые знания латышского языка учениками.

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