Мурчащие "динозавры": россиянин показал мир с котами-гигантами
Коты давно заняли нишу звезд в интернете, им создают свои страницы в Instagram, а сколько смешных картинок и видео с этими животными гуляет по просторам сети!
Вот и российский фотохудожник из Ростова-на-Дону Андрей Щербак недавно обрел популярность, благодаря своим фотографиям. Фотограф показал, что бы было, если бы котики были размером со слона или даже с динозавра.
На странице Андрея в Instagram опубликовано около 150 фотографий гигантских котов.
Мурчащие создания прогуливаются среди панельных домов, отдыхают на кораблях и поездах.
В интервью Bored Panda фотограф рассказал, что проживает в Ростове-На-Дону и работает отдаленно в московской рекламной компании на позиции творческого директора. Андрей является владельцем двух котов и собаки.
"У меня есть кот Пиф. Его я взял из приюта для животных, когда ему было уже около пяти лет. Кошку зовут Паня, я нашел ее на улице. Сейчас ей шесть лет. Еще у меня есть пес Руни, ему три года. Его можно видеть на некоторых моих снимках. Все мои питомцы дружат и не дерутся", - заявил фотограф в интервью Bored Panda.
По его словам, идея проекта с огромными котами пришла к нему случайно. Андрей рассматривал фотоальбом и увидел снимок, который он сделал в лесу.
"Я решил создать страницу в Instagram, которая будет заполнена снимками со мной и котами, потому что это не так сильно отличается от моей реальности", - отметил фотохудожник.
Андрей находит снимки котов в Google, потому что его собственные питомцы не могут сидеть смирно, когда их фотографируют. Для создания своих фоторабот россиянин использует программы Photoshop и VSCO.
Длительность процесса отличается в зависимости от сложности, но в среднем создание одного снимка занимает около четырех часов, подчеркнул Андрей.