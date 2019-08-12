Мурчащие "динозавры": россиянин показал мир с котами-гигантами

"У меня есть кот Пиф. Его я взял из приюта для животных, когда ему было уже около пяти лет. Кошку зовут Паня, я нашел ее на улице. Сейчас ей шесть лет. Еще у меня есть пес Руни, ему три года. Его можно видеть на некоторых моих снимках. Все мои питомцы дружат и не дерутся", - заявил фотограф в интервью Bored Panda.