Звезда сборной Голландии по футболу заявил о завершении карьеры

35-летний голландский футболист Уэсли Снейдер заявил о завершении карьеры.
Бывший полузащитник "оранжевых" заявил о завершении карьеры на YouTube-канале футбольной команды "Утрехт". Снейдер заключил с голландской командой соглашение, в рамках которого 35-летний футболист будет следить за домашними играми "Утрехта" с собственной VIP-ложи (Утрехт - это родной город голландца).
"Моя связь с этим городом очень сильна. Сейчас, когда я завершил карьеру, мне нужно место, где я смогу делиться своими воспоминаниями", - сказал Снейдер.
Последним клубом голландца стал катарский "Аль-Гараф", в котором он выступал на протяжении последнего сезона. Ранее Снейдер успел поиграть за аместердамский "Аякс", мадридский "Реал", миланский "Интер", турецкий "Галатасарай" и французскую "Ниццу". Футболист становился чемпионом Голландии, Испании и Италии, а в составе "Интера" стал победителем Лиги чемпионов (2010).
За сборную Голландии Снейдер выступал на протяжении 15 лет. Ему принадлежит рекорд по количеству проведённых матчей за сборную (134). Вместе со сборной Снейдер становился серебряным и бронзовым медалистом чемпионатов мира.