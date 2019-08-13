Звезда сборной Голландии по футболу заявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник "оранжевых" заявил о завершении карьеры на YouTube-канале футбольной команды "Утрехт". Снейдер заключил с голландской командой соглашение, в рамках которого 35-летний футболист будет следить за домашними играми "Утрехта" с собственной VIP-ложи (Утрехт - это родной город голландца).

"Моя связь с этим городом очень сильна. Сейчас, когда я завершил карьеру, мне нужно место, где я смогу делиться своими воспоминаниями", - сказал Снейдер.

Последним клубом голландца стал катарский "Аль-Гараф", в котором он выступал на протяжении последнего сезона. Ранее Снейдер успел поиграть за аместердамский "Аякс", мадридский "Реал", миланский "Интер", турецкий "Галатасарай" и французскую "Ниццу". Футболист становился чемпионом Голландии, Испании и Италии, а в составе "Интера" стал победителем Лиги чемпионов (2010).