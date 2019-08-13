В России расследуют видео, на котором полицейский бьет женщину в живот

По словам адвоката девушки, в травмпункте у Сосновской зафиксировали ушибы головы и грудной клетки.

Сосновская рассказала, что ее задержали, когда она сделала замечание полицейским, задерживавшим мужчину с внешними признаками инвалидности (он хромал).

По ее словам, ей заломали руки за спину, а, когда у одного из сотрудников полиции упала дубинка, он ударил Сосновскую кулаком в живот.

Уже около автозака, пытаясь затолкать Сосновскую внутрь, полицейский ударил ее по голове.

Мент бьет кулаком в живот девушке. pic.twitter.com/vhHZUix8UV — Ян Кателевский (@ya_YANson) August 10, 2019

Как стало известно позднее, ГУ МВД по Москве объявило о начале служебной проверки после избиения задержанной на акции 10 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сообщаем, что по результатам проверки виновные лица будут привлечены к ответственности", - отмечается в сообщении.

В то же время МВД опровергает названное в СМИ имя полицейского. Ранее издание Baza сообщило, что речь идет о Сергее Цыплакове.

"Официально заявляем, что информация, размещенная в СМИ о личности сотрудника ГУ МВД России по г. Москве, якобы ударившего задержанную, не соответствует действительности, указанный сотрудник полиции никакого отношения к инциденту не имеет", - говорится в заявлении МВД.

Напомним, в субботу, 10 августа, в Москве на проспекта Сахарова прошел санкционированный митинг "Вернем себе право на выборы!". Согласно информации "Белого счетчика", в нем участвовали от 50 до 60 тысяч человек. После митинга около полутора тысяч человек продолжили прогулку по Москве, в результате чего были задержаны 256 человек.