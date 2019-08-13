Вт, 13.08.2019
В Иордании мы нигде не видели людей, гуляющих с автоматами. Точно так же мы не видели большого количества женщин, одетых в черное с ног до головы. Напротив, некоторые даже не носили хиджабы, позволяя темным волосам свободно развеваться на ветру. Томс Ратфелдерс, журналист TVNET

В России расследуют видео, на котором полицейский бьет женщину в живот

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ФОТО: Reuters/ScanPix

Дарья Сосновская, которую при задержании на акции 10 августа в Москве ударил полицейский, обратилась в Следственный комитет России с заявлением о преступлении, пишет "Медуза". 

По словам адвоката девушки, в травмпункте у Сосновской зафиксировали ушибы головы и грудной клетки.

Сосновская рассказала, что ее задержали, когда она сделала замечание полицейским, задерживавшим мужчину с внешними признаками инвалидности (он хромал).

По ее словам, ей заломали руки за спину, а, когда у одного из сотрудников полиции упала дубинка, он ударил Сосновскую кулаком в живот.

Уже около автозака, пытаясь затолкать Сосновскую внутрь, полицейский ударил ее по голове.

Как стало известно позднее, ГУ МВД по Москве объявило о начале служебной проверки после избиения задержанной на акции 10 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сообщаем, что по результатам проверки виновные лица будут привлечены к ответственности", - отмечается в сообщении.

В то же время МВД опровергает названное в СМИ имя полицейского. Ранее издание Baza сообщило, что речь идет о Сергее Цыплакове. 

"Официально заявляем, что информация, размещенная в СМИ о личности сотрудника ГУ МВД России по г. Москве, якобы ударившего задержанную, не соответствует действительности, указанный сотрудник полиции никакого отношения к инциденту не имеет", - говорится в заявлении МВД.

Напомним, в субботу, 10 августа, в Москве на проспекта Сахарова прошел санкционированный митинг "Вернем себе право на выборы!". Согласно информации "Белого счетчика", в нем участвовали от 50 до 60 тысяч человек. После митинга около полутора тысяч человек продолжили прогулку по Москве, в результате чего были задержаны 256 человек.

Галерея: Акция протеста в Москве 10 августа 

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