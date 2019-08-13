Вт, 13.08.2019
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МИД требует почти 3 млн евро на латвийское посольство в Австралии

Банкноты. Иллюстративное фото.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Открытие новых посольств Латвии в Австралии и Бразилии стоит в повестке дня Министерства иностранных дел уже по крайней мере шесть лет. 

В прошлом году МИД также просил правительство при рассмотрении бюджета выделить 2,9 млн евро на открытие посольств. На этом особенно настаивают проживающие в Австралии соотечественники.

Подавая документ о приоритетах бюджета 2020-2022 гг., МИД запросил средства именно на открытие представительства в Австралии, которое могло бы стать региональным, охватив также Новую Зеландию. 

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