МИД требует почти 3 млн евро на латвийское посольство в Австралии

Открытие новых посольств Латвии в Австралии и Бразилии стоит в повестке дня Министерства иностранных дел уже по крайней мере шесть лет.
В прошлом году МИД также просил правительство при рассмотрении бюджета выделить 2,9 млн евро на открытие посольств. На этом особенно настаивают проживающие в Австралии соотечественники.
Подавая документ о приоритетах бюджета 2020-2022 гг., МИД запросил средства именно на открытие представительства в Австралии, которое могло бы стать региональным, охватив также Новую Зеландию.