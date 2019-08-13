Вкусно и просто: салат на зиму, который вряд ли до зимы достоит
Август - период заготовок! Авторы YouTub-канала Webspoon.ru предлагают приготовить великолепный салат на зиму. "Довольно необычное сочетание ингредиентов вас приятно удивит! Даже не сомневаемся, что зимой вы будете нас благодарить!" - уверяют они. А мы от себя добавим: "...Если, конечно, достоит у вас до зимы этот салатик - уж больно красиво и аппетитно он выглядит!".
Ингредиенты: свекла - 600 г, кабачок - 600 г, лук - 1 шт., чеснок - 1-2 зубчика, вода - 250 мл, уксус 9% - 40 мл, сахар - 25 г, соль - 1/2 ч. л., перец горошком - 4 шт.
Приготовление:
1. Свеклу отварите 30 минут. Остудите и натрите на терке.
2. Кабачок натрите на терке.
3. Лук порежьте полукольцами ошпарьте кипятком, чеснок нарежьте на слайсы или мелко порубите.
4. Все смешайте, уложите в стерилизованную банку.
5. Приготовьте маринад. Для этого доведите до кипения смесь из воды, уксуса, соли, сахара и перца.
6. Залейте салат маринадом и закатайте банки.
Из предложенного количества ингредиентов получается ровно 1 литровая банка салата. Для уверенного хранения до зимы стерилизуйте заготовки.
Процесс приготовления во всех подробностях смотрите на видео!