Вт, 13.08.2019
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Вкусно и просто: салат на зиму, который вряд ли до зимы достоит
Видеорецепт

ФОТО: скриншот видео

Август - период заготовок! Авторы YouTub-канала Webspoon.ru предлагают приготовить великолепный салат на зиму. "Довольно необычное сочетание ингредиентов вас приятно удивит! Даже не сомневаемся, что зимой вы будете нас благодарить!" - уверяют они. А мы от себя добавим: "...Если, конечно, достоит у вас до зимы этот салатик - уж больно красиво и аппетитно он выглядит!".

Ингредиенты: свекла - 600 г, кабачок - 600 г, лук - 1 шт., чеснок - 1-2 зубчика, вода - 250 мл, уксус 9% - 40 мл, сахар - 25 г, соль - 1/2 ч. л., перец горошком - 4 шт.

Приготовление:

1. Свеклу отварите 30 минут. Остудите и натрите на терке.

2. Кабачок натрите на терке.

3. Лук порежьте полукольцами ошпарьте кипятком, чеснок нарежьте на слайсы или мелко порубите.

4. Все смешайте, уложите в стерилизованную банку.

5. Приготовьте маринад. Для этого доведите до кипения смесь из воды, уксуса, соли, сахара и перца.

6. Залейте салат маринадом и закатайте банки.

Из предложенного количества ингредиентов получается ровно 1 литровая банка салата. Для уверенного хранения до зимы стерилизуйте заготовки.

Процесс приготовления во всех подробностях смотрите на видео!

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