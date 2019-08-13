Вкусно и просто: салат на зиму, который вряд ли до зимы достоит

Август - период заготовок! Авторы YouTub-канала Webspoon.ru предлагают приготовить великолепный салат на зиму. "Довольно необычное сочетание ингредиентов вас приятно удивит! Даже не сомневаемся, что зимой вы будете нас благодарить!" - уверяют они. А мы от себя добавим: "...Если, конечно, достоит у вас до зимы этот салатик - уж больно красиво и аппетитно он выглядит!".