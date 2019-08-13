Севастова взяла пример с Остапенко и также выбыла с турнира в Цинциннати

Анастасия Севастова занимает 11-е место в рейтинге WTA и под таким же номером была посеяна на турнире. Бывшая 2-я ракетка мира Светлана Кузнецова, которая в данный момент занимает 153-е место в рейтинге на турнир в Цинциннати была приглашена организаторами.

За участие в первом раунде соревнований Севастова заработала одно рейтинговое очко WTA.

Матч между теннисистками продолжался 2 часа 35 минут. За это время 34-летняя Кузнецова сделала 9 брейков и 2 эйса, а также дважды ошиблась при подаче. 29-летняя Севастова 8 раз взяла подачу соперницы, сделала один эйс и допустила пять двойных ошибок. Счёт в личных встречах стал 4:1 в пользу Кузнецовой.

Во втором круге соревнований Светлана Кузнецова сыграет с украинкой Даяной Ястремской.

Напомним, что ранее первый раунд турнира в Цинциннати не смогла преодолеть и вторая ракетка Латвии Алёна Остапенко, которая со счётом 2:6, 7:6 (7:3), 3:6 проиграла теннисистке из Казахстана Юлии Путинцевой.