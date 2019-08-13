Леонид Слуцкий опубликовал фото своего "брата-близнеца"

Главный тренер голландского клуба "Витесс" Леонид Слуцкий опубликовал в своём Instagram фотографию сотрудника полиции, который очень сильно напоминает внешне российского наставника.
"Не только у Васи и Леши есть брат близнец, да еще и при погонах", - подписал фотографию Слуцкий, имея ввиду работающих в его тренерском штабе в "Витессе" братьев Алексея и Василия Березукцих.
Напомним, что Леонид Слуцкий работает в "Витессе" с лета 2018 года. В прошлом сезоне команда заняла пятое место в чемпионате Голландии, а нынешний сезон "Витесс" начал с победы и ничьей.