Вт, 13.08.2019
Чековая лотерея вовлекла в борьбу самих жителей, так как не секрет, что часто чеки не выдают, так как покупатели их не просят. Сейчас же мне самой приходилось сталкиваться с тем, что кто-то просит у продавцов чеки других покупателей. Даце Пелека, зам. гендиректора СГД

Леонид Слуцкий опубликовал фото своего "брата-близнеца"

Леонид Слуцкий

ФОТО: Vitaly Timkiv/TASS/Scanpix

Главный тренер голландского клуба "Витесс" Леонид Слуцкий опубликовал в своём Instagram фотографию сотрудника полиции, который очень сильно напоминает внешне российского наставника.

"Не только у Васи и Леши есть брат близнец, да еще и при погонах", - подписал фотографию Слуцкий, имея ввиду работающих в его тренерском штабе в "Витессе" братьев Алексея и Василия Березукцих.

Напомним, что Леонид Слуцкий работает в "Витессе" с лета 2018 года. В прошлом сезоне команда заняла пятое место в чемпионате Голландии, а нынешний сезон "Витесс" начал с победы и ничьей.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ