"Хочу стать первым межполовым чемпионом". Американский боец UFC вызвал на бой девушку

Американский боец смешанных единоборств (ММА), который является действующим чемпионом UFC в легчайшей и наилегчайшей весовых категориях Генри Сехудо, вызвал на бой представительницу Киргизии Валентину Шевченко.
Таким образом, Сехудо решил стать первым в истории межполовым чемпионом мира. Непонятно, всерьёз говорил Сехудо или это была шутка, но его обращение в Twitter выглядело достаточно убедительно.
The following is a public service announcement for the supposed flyweight queen Valentina Shevchenko. Signed, Triple C and soon to be The IGC. #bendtheknee @BulletValentina pic.twitter.com/kUQbCnmIWd— Henry Cejudo (@HenryCejudo) August 11, 2019
"Мне все звонят и говорят, что некая Валентина Шевченко - самый доминирующий чемпион в мире. И знаете что? Я вдруг заревновал, потому что у неё есть золото, и я хочу его отобрать. Валентина Шевченко, у меня есть сообщение для тебя. Я хочу стать первым в истории межполовым чемпионом мира и вызываю тебя на бой", - заявил Сехудо.
Интересно, что Шевченко не стала отмалчиваться и ответила на вызов американца, посоветовав Сехудо быть осторожнее в своих желаниях.
"Я видела обращение Генри и хочу сказать ему: будь осторожен со своими желаниями. Он называет себя охотником за золотом, но я могу сделать так, что он навсегда потеряет всё свое золото. Я никого не боюсь, и после своего последнего боя я сказала, что жду всех желающих в октагоне", - сказала Шевченко.
Напомним, что 10 августа 31-летняя Валентина Шевченко на турнире в Уругвае защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе, победив американку Лиз Кармуш.
На счету Шевченко 18 побед в 21 поединке. Последний раз представительница Киргизии проигрывала в 2017 году Аманде Нунис из Бразилии. Что касается Сехудо, то он является олимпийским чемпионом 2008 года, а свою карьеру в смешанных единоборствах он начал шесть лет назад (15 побед и 2 поражения).