"Хочу стать первым межполовым чемпионом". Американский боец UFC вызвал на бой девушку

Таким образом, Сехудо решил стать первым в истории межполовым чемпионом мира. Непонятно, всерьёз говорил Сехудо или это была шутка, но его обращение в Twitter выглядело достаточно убедительно.

The following is a public service announcement for the supposed flyweight queen Valentina Shevchenko. Signed, Triple C and soon to be The IGC. #bendtheknee @BulletValentina pic.twitter.com/kUQbCnmIWd — Henry Cejudo (@HenryCejudo) August 11, 2019

"Мне все звонят и говорят, что некая Валентина Шевченко - самый доминирующий чемпион в мире. И знаете что? Я вдруг заревновал, потому что у неё есть золото, и я хочу его отобрать. Валентина Шевченко, у меня есть сообщение для тебя. Я хочу стать первым в истории межполовым чемпионом мира и вызываю тебя на бой", - заявил Сехудо.

Интересно, что Шевченко не стала отмалчиваться и ответила на вызов американца, посоветовав Сехудо быть осторожнее в своих желаниях.

"Я видела обращение Генри и хочу сказать ему: будь осторожен со своими желаниями. Он называет себя охотником за золотом, но я могу сделать так, что он навсегда потеряет всё свое золото. Я никого не боюсь, и после своего последнего боя я сказала, что жду всех желающих в октагоне", - сказала Шевченко.

Напомним, что 10 августа 31-летняя Валентина Шевченко на турнире в Уругвае защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе, победив американку Лиз Кармуш.