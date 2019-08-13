Внук российского чиновника уже в четыре года купил квартиру за 6,8 миллионов евро

Речь идет о члене член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Борисе Эбзееве, четырехлетний внук которого купил двухэтажную квартиру площадью почти 300 кв.м. в центре Москвы стоимостью 500 000 000 рублей (6,8 миллионов евро).

В расследовании подчеркивается, что у Бориса Эбзеева, который последние 30 лет провел на госслужбе, таким деньгам взяться было неоткуда.

"У деда Артура, на тот момент главы Карачаево-Черкесской республики, денег на квартиру для внука очевидно быть не могло", - говорится в материале.

Сын Бориса Эбзеева (и отец Артура) Борис до покупки квартиры работал в Мосгорэнерго, а затем - замдиректора Пенсионного фонда.

"Нет такого сценария, при котором в семье чиновников могли оказаться лишние полмиллиарда на квартиру", - отмечается в материале.

На этом еще не все - когда Артуру Эбзееву было 7 лет он еще раз зашел на рынок недвижимости, заключил сделку с офшором с Британских виргинских островов и продал вышеупомяную квартиру, одновременно став совладельцем участка земли в поселке Горки-8.

Напомним, в начале августа ЦИК России отклонил жалобы нескольких независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму, в том числе сотрудницы ФБК Любови Соболь, что вызвало волну протестов в столице.

На заседаниях ЦИК выступал в том числе Борис Эбзеев, который рассказывал, почему, как он полагает, закон не позволяет их зарегистрировать.