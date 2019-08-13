Вт, 13.08.2019
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Зеленский упростил получение украинского гражданства для россиян

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Украинский паспорт. Иллюстративное фото.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ, который предусматривает упрощенную процедуру получения украинского гражданства поддаными других стран, в том числе и России. Об этом сообщает РИА "Новости".

Новый законопроект относится к людям, которые являются

"иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали (берут) участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, и гражданами Российской Федерации, которые подверглись преследованиям из-за политических убеждений".

В связи с новым указом Зеленского, правительство Украины должно будет оптимизировать процесс рассмотрения заявлений россиян.

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