Зеленский упростил получение украинского гражданства для россиян

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ, который предусматривает упрощенную процедуру получения украинского гражданства поддаными других стран, в том числе и России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Новый законопроект относится к людям, которые являются
"иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали (берут) участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, и гражданами Российской Федерации, которые подверглись преследованиям из-за политических убеждений".
В связи с новым указом Зеленского, правительство Украины должно будет оптимизировать процесс рассмотрения заявлений россиян.