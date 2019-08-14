Нурмагомедов опередил Кадырова в списке самых влиятельных мусульман

Выше Нурмагомедова расположились только первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев и председатель президиума духовного управления мусульман и глава Совета муфтиев шейх Равиль Гайнутдин.

"Именно он сейчас лицо российского ислама в мире. После яркого и скандального боя с ирландцем Конором Макгрегором в октябре 2018 года, в ходе которого Хабиб защитил чемпионский титул, он вошел в высшую лигу мирового спорта. У бойца целая армия поклонников. Подтверждение тому - его инстаграм, на который подписаны более 15,6 млн человек", - пишет "Бизнес Online".

Стоит отметить, что Нурмагомедов в этом рейтинге обогнал главу Чечни Рамзана Кадырова, который расположился на пятой строчке.

В рейтинге топ-100 самых влиятельных мусульман помимо Нурмагомедова оказались и другие спортсмены - фигуристка Алина Загитова (38-е место), борцы вольного стиля Бувайсар Сайтиев (55) и Абдулрашид Садулаев (62), футбольный тренер Курбан Бердыев (68), футболист "Зенита" и сборной Ирана Сердар Азмун, а также гендиректор центра "Самбо-70" Ренат Лайшев (96).