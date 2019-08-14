Игроки сборной продолжают возвращаться на родину. Камеш перешёл в "Ригу"

30-летний футболист до этого выступал во втором по силе дивизионе России, защищая цвета команды "СКА-Хабаровск".

Стоит отметить, что в этом сезоне Камеш не первый игрок сборной Латвии, который решил продолжить карьеру в местном чемпионате. Ранее тоже самое сделал Давис Икауниекс, который перешёл в РФШ, а также Игорь Тарасов - юрмальский "Спартак".

Свою профессиональную карьеру Камеш начал в лиепайском "Металлурге". Футболист успел поиграть в российских командах "Амкар", "Нефтехимик" и "Енисей", а также в польском клубе "Погонь" из города Щецин.

В 2018 году Владимир Камеш сыграл семь матчей за "Лиепаю", а затем отправился в "СКА-Хабаровск".