Ср, 14.08.2019
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Игроки сборной продолжают возвращаться на родину. Камеш перешёл в "Ригу"

Владимир Камеш

ФОТО: Zigismunds Zālmanis, "Riga FC"

Действующий чемпион и обладатель Кубка Латвии по футболу "Рига" сообщил о подписании полузащитника национальной сборной Владимира Камеша.

30-летний футболист до этого выступал во втором по силе дивизионе России, защищая цвета команды "СКА-Хабаровск".

Стоит отметить, что в этом сезоне Камеш не первый игрок сборной Латвии, который решил продолжить карьеру в местном чемпионате. Ранее тоже самое сделал Давис Икауниекс, который перешёл в РФШ, а также Игорь Тарасов - юрмальский "Спартак".

Свою профессиональную карьеру Камеш начал в лиепайском "Металлурге". Футболист успел поиграть в российских командах "Амкар", "Нефтехимик" и "Енисей", а также в польском клубе "Погонь" из города Щецин.

В 2018 году Владимир Камеш сыграл семь матчей за "Лиепаю", а затем отправился в "СКА-Хабаровск". 

Напомним, что в данный момент "Рига" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Латвии, опережая своего ближайшего конкурента (РФШ) на три очка.

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