Роналду рассказал о своих преимуществах над Месси

В недавнем интервью для DAZN португалец рассказал, чем он отличается от Месси.

"Лео - отличный футболист. Его будут помнить не только как обладателя пяти "Золотых мячей", но и как профессионала высокого уровня, который он показывает год за годом, как я", - сказал Роналду.

Португалец отметил, что разница между ним и Месси заключается в том, что Роналду играл в разных клубах, с которыми побеждал в Лиге чемпионов.

Напомним, что Роналду побеждал в Лиге чемпионов пять раз - в 2008 году в составе "Манчестер Юнайтед", а также в 2014, 2016, 2017 и 2018 годах за мадридский "Реал". На счету Месси четыре победы в самом престижном клубном турнире Европы - в 2006, 2009, 2011 и 2015 годах за "Барселону".

Криштиану Роналду является лучшим бомбардиром Лиги чемпионов за всю её историю - 126 голов (105 за "Реал", 15 за "МЮ" и 6 мячей за "Ювентус"). Месси является ближайшим преследователем португальца (112 голов), правда, аргентинец сыграл меньше матчей - 135 против 162.