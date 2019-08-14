Роналду рассказал о своих преимуществах над Месси

На протяжении последних десяти лет не утихают споры о том, кто же является лучшим футболистом планеты - португалец Криштиану Роналду или аргентинец Лионель Месси. Похоже, что эти споры так никогда и не закончатся.
В недавнем интервью для DAZN португалец рассказал, чем он отличается от Месси.
"Лео - отличный футболист. Его будут помнить не только как обладателя пяти "Золотых мячей", но и как профессионала высокого уровня, который он показывает год за годом, как я", - сказал Роналду.
Португалец отметил, что разница между ним и Месси заключается в том, что Роналду играл в разных клубах, с которыми побеждал в Лиге чемпионов.
Напомним, что Роналду побеждал в Лиге чемпионов пять раз - в 2008 году в составе "Манчестер Юнайтед", а также в 2014, 2016, 2017 и 2018 годах за мадридский "Реал". На счету Месси четыре победы в самом престижном клубном турнире Европы - в 2006, 2009, 2011 и 2015 годах за "Барселону".
Криштиану Роналду является лучшим бомбардиром Лиги чемпионов за всю её историю - 126 голов (105 за "Реал", 15 за "МЮ" и 6 мячей за "Ювентус"). Месси является ближайшим преследователем португальца (112 голов), правда, аргентинец сыграл меньше матчей - 135 против 162.
В активе Роналду пять "Золотых мячей" (2008, 2013, 2014, 2016 и 2017). Столько же на счету Месси (2009, 2010, 2011, 2012 и 2015).