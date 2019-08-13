Женщина, которую врачи считали бесплодной, родила двойню после одной ночи в круизе
Моника Дилан из города Медуэй (Великобритания) во время круиза провела одну ночь с мужчиной, после чего в 41 год родила двойню. И это при том, что врачи уверяли ее, что это невозможно, сообщает издание The Sun.
Специалисты, у которых Моника проходила обследование, заключили, что беременность в ее случае практически исключена из-за низкой фертильности (уровень фертильности зависит от количества фолликул яйцеклеток, которых у нее было слишком мало).
Дилан всегда очень хотела иметь детей и даже рассталась со своим партнером, который не разделял ее желания. После того как медики вынесли свой неутешительный вердикт, подруга Моники, чтобы как-то ее утешить, предложила отправитиься в круиз и посмотреть мир. Однажды вечером на круизном лайнере двое мужчин пригласили их вместе поужинать.
С одним из этих случайных попутчиков Моника провела ночь, а когда вернулась из путешествия домой, стала ощущать тошноту по утрам.
По ее словам, она долго искала объяснение своим симптомам в Интернете и обнаружила, что, возможно, это последствия долгого пребывания в море, сопряженного с частыми укачиваниями. Однако в какой-то момент у Дилан все же мелькнула мысль о беременности, она купила тест, который неожиданно показал две заветные для нее полоски.
И это был не единственный сюрприз! На восьмой неделе беременности во время УЗИ доктор объявил Монике, что у нее будет двойня.
7 января 2019 года Дилан родила двух дочек, которых назвала Афина и Луна.
Getting Monica lots of coverage for her incredible story - she was told she might never have children, then had TWINS after a holiday romance! In today's Sun #miraclebabies #sellmystory #onehappymother #twins #twinninghttps://t.co/WOPagUzj97— Julia Sidwell (@juliasidwell_) August 13, 2019