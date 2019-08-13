Женщина, которую врачи считали бесплодной, родила двойню после одной ночи в круизе

Специалисты, у которых Моника проходила обследование, заключили, что беременность в ее случае практически исключена из-за низкой фертильности (уровень фертильности зависит от количества фолликул яйцеклеток, которых у нее было слишком мало).

Дилан всегда очень хотела иметь детей и даже рассталась со своим партнером, который не разделял ее желания. После того как медики вынесли свой неутешительный вердикт, подруга Моники, чтобы как-то ее утешить, предложила отправитиься в круиз и посмотреть мир. Однажды вечером на круизном лайнере двое мужчин пригласили их вместе поужинать.

С одним из этих случайных попутчиков Моника провела ночь, а когда вернулась из путешествия домой, стала ощущать тошноту по утрам.

По ее словам, она долго искала объяснение своим симптомам в Интернете и обнаружила, что, возможно, это последствия долгого пребывания в море, сопряженного с частыми укачиваниями. Однако в какой-то момент у Дилан все же мелькнула мысль о беременности, она купила тест, который неожиданно показал две заветные для нее полоски.

И это был не единственный сюрприз! На восьмой неделе беременности во время УЗИ доктор объявил Монике, что у нее будет двойня.

7 января 2019 года Дилан родила двух дочек, которых назвала Афина и Луна.