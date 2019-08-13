Правительство приняло изменения в правилах о переходе на латышский язык обучения с 2020 года

Изменения были произведены в соответствии с принятыми Сеймом 22 марта 2018 года поправками к закону об образовании, которые определяют постепенный переход на государственный язык обучения.

Проект правил о переходе на латышский язык обучения вступит в силу 1 сентября, а нормы, касающиеся прекращения реализации учебных программ для нацменьшинств, будут вступать в силу постепенно.

В 10-х и 11-х классах они вступят в силу с 1 сентября 2020 года, а в 12-х классах - с 1 сентября 2021 года.

По словам старшего консультанта отдела коммуникации Министерства образования и науки Инты Берзини, с 1 сентября следующего года учебные программы в 10-х классах будут на латышском языке, однако за школами останется право преподавать язык и литературу нацменьшинств.

В свою очередь в этом году в 10-х классах можно будет реализовывать учебную программу для нацменьшинств, 60% содержания которой преподается на латышском языке, а 40% - на языке нацменьшинства.

Для предоставления поддержки педагогам в рамках проекта Европейского социального фонда "Компетентностный подход к содержанию образования" идет разработка методических материалов, например, образцов программ различных учебных предметов с примерами уроков и образцов оценки успехов учащихся, которые будут доступны в электронной форме в специально разработанном хранилище учебных ресурсов.