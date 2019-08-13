Правительство приняло изменения в правилах о переходе на латышский язык обучения с 2020 года

Готовясь к переходу школ нацменьшинств на латышский язык обучения, правительство сегодня приняло необходимые изменения в правилах, которые гласят, что переход на государственный язык обучения будет совершен постепенно с 1 сентября 2020 года.
Изменения были произведены в соответствии с принятыми Сеймом 22 марта 2018 года поправками к закону об образовании, которые определяют постепенный переход на государственный язык обучения.
Проект правил о переходе на латышский язык обучения вступит в силу 1 сентября, а нормы, касающиеся прекращения реализации учебных программ для нацменьшинств, будут вступать в силу постепенно.
В 10-х и 11-х классах они вступят в силу с 1 сентября 2020 года, а в 12-х классах - с 1 сентября 2021 года.
По словам старшего консультанта отдела коммуникации Министерства образования и науки Инты Берзини, с 1 сентября следующего года учебные программы в 10-х классах будут на латышском языке, однако за школами останется право преподавать язык и литературу нацменьшинств.
В свою очередь в этом году в 10-х классах можно будет реализовывать учебную программу для нацменьшинств, 60% содержания которой преподается на латышском языке, а 40% - на языке нацменьшинства.
Для предоставления поддержки педагогам в рамках проекта Европейского социального фонда "Компетентностный подход к содержанию образования" идет разработка методических материалов, например, образцов программ различных учебных предметов с примерами уроков и образцов оценки успехов учащихся, которые будут доступны в электронной форме в специально разработанном хранилище учебных ресурсов.
Для предоставления помощи педагогам проект Европейского социального фонда в сотрудничестве с Агентством латышского языка в сентябре 2018 года начал реализацию курса совершенствования профессиональной компетенции педагогов, которые реализуют учебные программы нацменьшинств и работают в неоднородной лингвистической среде. Планируется, что знания латышского языка в рамках проекта смогут усовершенствовать более 4 700 педагогов.