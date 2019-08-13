В Латвии вырастет стоимость платных услуг неотложной помощи

Как пояснили в NMPD, изменения были произведены в соответствии с фактическими расходами на сегодняшний день, и они в основном относятся к учреждениям и предприятиям, которым в определенных ситуациях необходимо привлечение медицинских ресурсов NMPD.

NMPD подчеркнула, что этот прейскурант не относится к основной функции службы, заключающейся в предоставлении жителям неотложной медицинской помощи в критических ситуациях.

И впредь вызовы к пациентам, имеющим серьезные проблемы со здоровьем, будут бесплатными, подчеркнула служба, напомнив, что в дополнение к своей основной функции NMPD имеет право предоставлять платные услуги, например, обеспечивая медицинскую поддержку на массовых мероприятиях.

Одной из платных услуг NMPD является также вызов бригады медиков в ситуациях, когда здоровье и жизнь пациента не находятся под угрозой, и медицинскую помощь можно было бы получить амбулаторно, обратившись к семейному врачу, дежурному врачу или специалисту в поликлинике.

В таких случаях служба информирует звонящего об альтернативных способах получения помощи, но, если он все-таки настаивает на приезде бригады, то NMPD может приехать на этот вызов только в качестве платной услуги, если это позволяет оперативная ситуация.

В соответствии с только что одобренным прейскурантом за такую услугу с 1 сентября нужно будет заплатить 62,20 евро. На сегодняшний день цена этой услуги составляет 56,56 евро.