Видео: Пугачева и Вайкуле продолжают "чудить" в Юрмале

Певица Лайма Вайкуле недавно вернулась из Одессы, где прошел украинский вариант фестиваля Laima Rendevous. Латвийская звезда обладает отменным чувством юмора, которое не устает демонстрировать вместе со своей подругой Аллой Пугачевой, которая отдыхает сейчас в Юрмале.
Артистки сняли очередной выпуск "Дам с дюн". Оператором выступил супруг Примадонны Максим Галкин. Короткий шуточный ролик он разместил на своей странице в Instagram.
В новом видео звездные подруги прогуливаются по юрмальскому пляжу и оказываются в сетях.
Вайкуле поинтересовалась у Пугачевой, где же она оказалось.
"Как где? Твоя мечта сбылась - ты в социальных сетях", - ответила Примадонна. Лайма обрадовалась и пригласила подругу присоединиться.
"Мы - "Дамы с дюн", а те кто нам подражают - "Дамы без дюн"", - смеясь подытожили артистки.
Звездный комедийный перформанс положительно оценила Алика Смехова, Хибла Герзмава, Игорь Гуляев. Правда не все подписчики Максима Галкина положительно отнеслись к миниатюре.
"Вроде взрослые тетки", "Просто интересно, в каком месте смеяться?", "Стыдно", - писали комментаторы.