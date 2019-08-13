Америкс: ЧСР готова сотрудничать со всеми, кто хочет работать

Америкс сообщил, что Олег Буров сегодня проинформировал правление ЧСР о разговорах в Рижской думе, связанных с ожидаемыми выборами мэра, а также ознакомил с планируемым коалиционным договором между "Согласием" и ЧСР.

"Мы решили, что самое главное - работать, а не плести интриги и играть в политические игры. Нам нужно отработать то время, которое нам доверили избиратели, и, на наш взгляд, неприемлемо заниматься плетением интриг. Мы будем разговаривать и подписывать договор с теми, кто готов работать, а не искать возможности пойти на досрочные выборы", - сказал Америкс.

Как выяснило агентство LETA, коалиционный договор между "Согласием" и ЧСР подразумевает сотрудничество между партиями, однако включает пункт о том, что обе фракции имеют право заключать договоры о сотрудничестве с любой другой политической силой или независимым депутатом Рижской думы.

Кроме того, договор включает пункт о том, что "Согласие" поддерживает кандидата на пост мэра от ЧСР и занимает одну из должностей вице-мэров. "Договор подразумевает с 1 января 2020 года создать третью должность вице-мэра", - сказал агентству LETA Буров.

Нынешние прогнозы гласят, что в качестве первого вице-мэра "Согласие" может выдвинуть Анну Владову, а кресло второго вице-мэра, видимо, займет Вадим Баранник, потому что ЧСР все еще готовится заключить договор о сотрудничестве с "Фракцией независимых депутатов".

Также коалиционный договор подразумевает выдвижение на посты в правлении Рижского свободного порта Олега Бурова и Сандиса Бергманиса. Однако Буров заявил, что конкретных имен в договоре не указано.

Утверждения о возможных компромиссах Анна Владова агентству LETA комментировать отказалась, сообщив, что разговоры по поводу такого сценария действительно ведутся, однако до объединенного заседания фракций "Согласия" и ЧСР она о конкретных решениях говорить не хочет.

Руководитель "Фракции независимых депутатов" Валерий Петров заявил агентству LETA, что набросок договора о сотрудничестве с ЧСР существует, однако решение о его подписании будет принято только после повторной встречи с Буровым, во время которой пройдет обсуждение программы, выдвинутой "Фракцией независимых депутатов" и блоком депутатов "Риге".