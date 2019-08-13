Новообразованные края получат от 155 000 до 447 500 евро

VARAM подсчитало, что в общей сложности на осуществление реформы в 2020 и 2021 годах будет необходимо 9,1 млн евро из бюджета страны.

На разработку проектов административной структуры объединенных краев планируется потратить 525 000 евро. Эту сумму предполагается разделить между 29 самоуправлениями, потому что семь самоуправлений реформа не затронет.

На разработку проектов документов планирования развития новым краям в течение двух лет планируется выделить 1,05 млн евро, эта сумма также будет разделена между 29 самоуправлениями.

Большую часть необходимого финансирования - 7,25 млн евро - министерство планирует потратить в 2021 году, выплатив самоуправлениям разовые целевые дотации на покрытие различных расходов, например, смену табличек и бланков, а также другие траты.

Самоуправлениям, которые были созданы путем объединения по крайней мере трех краев, будет выплачено по 155 000 евро. В общей сложности таких самоуправлений будет 13.

Тем 12 самоуправлениям, которые были образованы путем объединения четырех или пяти краев, будет выплачено по 310 000 евро.