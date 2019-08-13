В Золитуде посреди дня в кафе застрелился мужчина

Круглосуточное кафе находится между многоквартирными домами, поэтому местные жители его хорошо знают - многие заворачивают сюда как перекусить, так и выпить. Однако в понедельник в час дня в кафе прибыли как полицейские, которые долгое время дежурили у дверей кафе, так и бригада скорой помощи.

Женщина, работавшая рядом с кафе, решила узнать у стражей порядка, что произошло.

"Я спросила у полицейских - что здесь произошло? Они сказали, что застрелился мужчина", - рассказала женщина.

По словам местных жителей, медики на месте событий надолго не задержались, так как умершему помочь уже было нельзя. Сначала не было понятно, погиб он от рук убийцы или же покончил с собой, однако вскоре выяснилось, что он совершил самоубийство.

Как рассказали передаче полицейские, в ходе опроса сотрудниц кафе выяснилось, что на мужчину действительно никто не нападал, поэтому и подозреваемых в убийстве пока что нет.

В ходе экспертизы планируется выяснить марку, модель и маркировку использованного огнестрельного оружия.