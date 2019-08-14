Facebook признался в прослушке и расшифровке голосовых сообщений

Как пишет Bloomberg, подрядчики не были проинформированы о том, как именно были получены сообщения. Согласно данным источников, сотрудники слушали разговоры, иногда неприличные, и не понимали, для чего они их расшифровывают.

Соцсеть заявила, что расшифровка сообщений была остановлена "более недели назад". В компании отметили, что юзеры давали согласие на это, когда выбирали специальную опции в приложении Messenger.

"Подрядчики проверяли правильность расшифровки сообщений искусственным интеллектом Facebook", — уточнили в компании.