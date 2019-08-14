Facebook признался в прослушке и расшифровке голосовых сообщений

Компания Facebook, которая владеет одноименной социальной сетью, платила нескольким сотням сторонних подрядчиков за расшифровку голосовых сообщений пользователей. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Как пишет Bloomberg, подрядчики не были проинформированы о том, как именно были получены сообщения. Согласно данным источников, сотрудники слушали разговоры, иногда неприличные, и не понимали, для чего они их расшифровывают.
Соцсеть заявила, что расшифровка сообщений была остановлена "более недели назад". В компании отметили, что юзеры давали согласие на это, когда выбирали специальную опции в приложении Messenger.
"Подрядчики проверяли правильность расшифровки сообщений искусственным интеллектом Facebook", — уточнили в компании.
Bloomberg заявляет, что Facebook не оповещала людей о том, что их сообщения будут прослушаны посторонними. Также отмечается, что в политике использования информации нет конкретных упоминаний про аудиосообщения. Политика предусматривает сбор "контента, сообщений и другой информации, которую вы предоставляете" при "отправке сообщений или общении друг с другом".