За сутки в авариях пострадали 15 человек, один погиб
За прошедшие сутки в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 15 человек, один погиб, сообщает Государственная полиция.
Около 11.05 в Илукстском крае мужчина 1971 г. рожд. не справился с управлением автомобилем Land Rover, автомобиль съехал с проезжей части и перевернулся. В результате аварии погиб пассажир автомашины - мужчина 1978 г. рожд., а еще один пассажир доставлен в медицинское учреждение. По факту аварии начат уголовный процесс, ведется расследование.
В целом за минувшие сутки в стране зарегистрировано 70 автоаварий.
За различные нарушения правил дорожного движения за прошедшие сутки составлено 523 протокола, в том числе 201 за превышение скорости, 11 - за езду в состоянии алкогольного опьянения, один - за вождение под воздействием наркотических веществ, один - за агрессивное вождение.