За сутки в авариях пострадали 15 человек, один погиб

Около 11.05 в Илукстском крае мужчина 1971 г. рожд. не справился с управлением автомобилем Land Rover, автомобиль съехал с проезжей части и перевернулся. В результате аварии погиб пассажир автомашины - мужчина 1978 г. рожд., а еще один пассажир доставлен в медицинское учреждение. По факту аварии начат уголовный процесс, ведется расследование.

В целом за минувшие сутки в стране зарегистрировано 70 автоаварий.