В Валмиере спасатели помогли пострадавшей от рук рыбака утке

Кроме того, в Резекне сотрудники Пожарно-спасательной службы в Резекненском крае из колодца глубиной 20 метров вытащили упавшего туда кота, в Риге поймали залетевшую в квартиру летучую мышь, а в Нице - заползшую во двор дома змею.

Кроме того, пожарные за прошедшие сутки выезжали на вызовы, связанные с пожаром мусора, сухой травы, пригоревшей еды, бытовых вещей, дерева, семи легковых автомобилей, гаража. Крупнейший в плане площади пожар произошел в Иецавском крае, где на площади в 100 метров горела куча веток.