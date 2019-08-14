Ср, 14.08.2019
Речь не идет о том, что реакция опоздала, не о том, что упустили, потому что не знали - все видели, все знали. Проблема была в том, что тушить не собирались. Григорий Куксин, руководитель противопожарного отдела Greenpeace России

В Валмиере спасатели помогли пострадавшей от рук рыбака утке

Утка на льду. Иллюстративное фото

ФОТО: AP/Scanpix

Во вторник спасатели в Валмиере помогли утке, у которой за клюв и крыло зацепился рыболовный крючок, сообщает агентство LETA.

Кроме того, в Резекне сотрудники Пожарно-спасательной службы в Резекненском крае из колодца глубиной 20 метров вытащили упавшего туда кота, в Риге поймали залетевшую в квартиру летучую мышь, а в Нице - заползшую во двор дома змею.

Кроме того, пожарные за прошедшие сутки выезжали на вызовы, связанные с пожаром мусора, сухой травы, пригоревшей еды, бытовых вещей, дерева, семи легковых автомобилей, гаража. Крупнейший в плане площади пожар произошел в Иецавском крае, где на площади в 100 метров горела куча веток.

Всего за прошедшие сутки VUGD получила 50 вызовов, 19 из которых были связаны с тушением пожара, 22 - со спасательными работами, а девять вызовов оказались ложными.

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