Греческий остров продолжает уничтожать сильнейший пожар

На острове, на котором во вторник возник пожар, объявлено чрезвычайное положение. Борьбу с огнем в лесистой местности затрудняют ветер и высокая температура воздуха.

По просьбе Греции Италия направила на остров два пожарных самолета.

Должностные лица сообщили, что после ночных усилий пожарный сейчас ситуация выглядит более обнадеживающей.

ФОТО: Reuters/AFP/AP/Sipa/Scanpix

"Сейчас ситуация выглядит лучше, приложены огромные усилия, чтобы справиться с огнем, нечеловеческие усилия", - рассказал телеканалу Skai TV губернатор штата Кост Бакояннис.

"Это сложный пожар, такова реальность (..), жизни людей ничто не угрожает, и это важно", - указал губернатор.

В целях безопасности были эвакуированы сотни человек из четырех поселков.

Пожар на острове Эвия затронул и территорию природной резервации.