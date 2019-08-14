Ср, 14.08.2019
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На греческом острове продолжает бушевать сильнейший пожар

ФОТО: Reuters/AFP/AP/Sipa/Scanpix

На греческом острове Эвия в Эгейском море в среду продолжает бушевать обширный пожар, из-за которого из четырех поселков были эвакуированы люди, а власти попросили о помощи в борьбе с огнем другие страны ЕС, пишет АР.

На острове, на котором во вторник возник пожар, объявлено чрезвычайное положение. Борьбу с огнем в лесистой местности затрудняют ветер и высокая температура воздуха.

По просьбе Греции Италия направила на остров два пожарных самолета.

Должностные лица сообщили, что после ночных усилий пожарный сейчас ситуация выглядит более обнадеживающей.

ФОТО: Reuters/AFP/AP/Sipa/Scanpix

"Сейчас ситуация выглядит лучше, приложены огромные усилия, чтобы справиться с огнем, нечеловеческие усилия", - рассказал телеканалу Skai TV губернатор штата Кост Бакояннис.

"Это сложный пожар, такова реальность (..), жизни людей ничто не угрожает, и это важно", - указал губернатор.

В целях безопасности были эвакуированы сотни человек из четырех поселков.

Пожар на острове Эвия затронул и территорию природной резервации.

Галерея: Пожар на греческом острове Эвия

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