На греческом острове продолжает бушевать сильнейший пожар

На греческом острове Эвия в Эгейском море в среду продолжает бушевать обширный пожар, из-за которого из четырех поселков были эвакуированы люди, а власти попросили о помощи в борьбе с огнем другие страны ЕС, пишет АР.
На острове, на котором во вторник возник пожар, объявлено чрезвычайное положение. Борьбу с огнем в лесистой местности затрудняют ветер и высокая температура воздуха.
По просьбе Греции Италия направила на остров два пожарных самолета.
Должностные лица сообщили, что после ночных усилий пожарный сейчас ситуация выглядит более обнадеживающей.
"Сейчас ситуация выглядит лучше, приложены огромные усилия, чтобы справиться с огнем, нечеловеческие усилия", - рассказал телеканалу Skai TV губернатор штата Кост Бакояннис.
"Это сложный пожар, такова реальность (..), жизни людей ничто не угрожает, и это важно", - указал губернатор.
В целях безопасности были эвакуированы сотни человек из четырех поселков.
Пожар на острове Эвия затронул и территорию природной резервации.
Галерея: Пожар на греческом острове Эвия