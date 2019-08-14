Сколько в день можно съесть меда, чтобы не навредить здоровью

Российские врачи рассказали о том, сколько меда человек может съесть в день без вреда для здоровья. При этом они подчеркнули: мнение о том, что мед полезен во всех отношениях, а потому его можно употреблять в любых количествах, - ошибочное, пишет РИА "Новости".