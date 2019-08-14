Сколько в день можно съесть меда, чтобы не навредить здоровью
Российские врачи рассказали о том, сколько меда человек может съесть в день без вреда для здоровья. При этом они подчеркнули: мнение о том, что мед полезен во всех отношениях, а потому его можно употреблять в любых количествах, - ошибочное, пишет РИА "Новости".
Специалисты предупредили, что увлечение медовухой или закусывание медом алкогольных напитков может привести к циррозу печени.
По словам профессора кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктора медицинских наук Алексея Буеверова,
мед можно употреблять, не опасаясь за свое здоровье, только по утрам и лишь в количестве не более двух ложек в день.
Он напомнил о полезных свойствах этого продукта, который содержит в себе антиоксиданты, препятствующие окислению клеток, витамины и фруктозу, являющуюся источником энергии.
Врач-диетолог, терапевт Елена Тихомирова добавила, что рассказы о великой пользе меда преувеличены, так как в тех количествах, которые рекомендованы специалистами, он - просто лакомство.
"В меде много углеводов, поэтому это калорийный продукт.
Чтобы извлечь пользу, его необходимо съесть в огромном количестве, что может привести к заболеваниям, связанным с ожирением",
- добавила она.
Специалист заключила, что необходимо помнить о противопоказаниях - это ожирение и аллергические реакции.
Напомним, сегодня отмечается Медовый спас. Именно с этого дня, 14 августа, начинается сбор меда.