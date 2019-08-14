Ср, 14.08.2019
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Сколько в день можно съесть меда, чтобы не навредить здоровью
Медики предупреждают!

ФОТО: Pixabay

Российские врачи рассказали о том, сколько меда человек может съесть в день без вреда для здоровья. При этом они подчеркнули: мнение о том, что мед полезен во всех отношениях, а потому его можно употреблять в любых количествах, - ошибочное, пишет РИА "Новости".

Специалисты предупредили, что увлечение медовухой или закусывание медом алкогольных напитков может привести к циррозу печени.

По словам профессора кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктора медицинских наук Алексея Буеверова,

мед можно употреблять, не опасаясь за свое здоровье, только по утрам и лишь в количестве не более двух ложек в день.

Он напомнил о полезных свойствах этого продукта, который содержит в себе антиоксиданты, препятствующие окислению клеток, витамины и фруктозу, являющуюся источником энергии.

Врач-диетолог, терапевт Елена Тихомирова добавила, что рассказы о великой пользе меда преувеличены, так как в тех количествах, которые рекомендованы специалистами, он - просто лакомство.

"В меде много углеводов, поэтому это калорийный продукт.

Чтобы извлечь пользу, его необходимо съесть в огромном количестве, что может привести к заболеваниям, связанным с ожирением",

- добавила она.

Специалист заключила, что необходимо помнить о противопоказаниях - это ожирение и аллергические реакции.

Напомним, сегодня отмечается Медовый спас. Именно с этого дня, 14 августа, начинается сбор меда.

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