Ср, 14.08.2019
Быть женщиной - преимущество. Я помню, как на саммите НАТО в Стамбуле президент Джордж Буш взял меня под локоть, потому что у меня были высокие каблуки.
Вайра Вике-Фрейберга в интервью ВВС

В НАТО не знали, что его истребитель приблизился к самолету Шойгу

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ФОТО: EPA/Scanpix

В распоряжении НАТО не было информации, кто находится в российском самолете, к которому над Балтийским морем приблизился истребитель НАТО, указали представители альянса агентству "Интерфакс".

Напомним, недавно над Балтийским морем истребитель F-18 какое-то время сопровождал российский самолет, в котором из Калининграда в Москву летел министр обороны России Сергей Шойгу.

Самолет НАТО попытался приблизиться к российскому над нейтральными водами.

Однако истребителю помешали два российских истребителя Су-27, которые сопровождали самолет Шойгу.

Представители НАТО выразили мнения, что пилоты Су-27 произвели небезопасные маневры, пытаясь отогнать самолет НАТО.

Как НАТО, так и Российская сторона считают, что пилоты самолетов действовали соответственно международным законам.

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