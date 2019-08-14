В НАТО не знали, что их истребитель приблизился к самолету Шойгу

В распоряжении НАТО не было информации, кто находится в российском самолете, к которому над Балтийским морем приблизился истребитель НАТО, указали представители альянса агентству "Интерфакс".
Напомним, недавно над Балтийским морем истребитель F-18 какое-то время сопровождал российский самолет, в котором из Калининграда в Москву летел министр обороны России Сергей Шойгу.
Самолет НАТО попытался приблизиться к российскому над нейтральными водами.
Однако истребителю помешали два российских истребителя Су-27, которые сопровождали самолет Шойгу.
Представители НАТО выразили мнения, что пилоты Су-27 произвели небезопасные маневры, пытаясь отогнать самолет НАТО.
Как НАТО, так и Российская сторона считают, что пилоты самолетов действовали соответственно международным законам.