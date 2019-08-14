Винькеле: сначала - зарплаты медиков, а потом уже все остальное

Она напомнила депутатам о том, что обещание на 20% увеличить оплату медработников в 2020 и 2021 году внесено в закон. В следующем году на это потребуется 120 млн евро.

Министр заявила, что обещание, внесенное в закон, должно преобладать над инициативами, вписанными в партийные программы. "Когда включенное в закон условие будет выполнено, можно будет выполнять все остальные обещания", - сказала министр.

В заседании комиссии принимали участие чиновники, специалисты, представители учреждений, в том числе руководитель Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле и главы девяти больниц, а также представители профессиональных организаций врачей. Они указали на острую нехватку медицинских работников и необходимость продолжать повышение зарплат.

Председатель правления Рижской Восточной клинической больницы Имант Паэглитис отметил, что вакансий в больнице много, но ситуация улучшается, что в значительной мере связано с повышением зарплат, в которое поверили врачи и медсестры.

И глава отдела по управлению персоналом Университетской больницы Страдиня Ундине Бушмейстере указала на то, что улучшения видны, однако они не происходят быстро. Она признала, что ситуация в больнице могла быть и хуже.

Председатель правления Детской больницы Валтс Аболс сравнил недавнее повышение зарплат медиков с интенсивной терапией, но подчеркнул, что нужна "долгосрочная смена рациона". Он добавил, что хотел бы более быстрого повышения зарплат в университетских больницах.

По словам Ципуле, самая плохая ситуация с человеческими ресурсами в NMPD, хотя дополнительно выделенные средства стабилизировали ситуацию. Свои опасения относительно зарплат врачей выразила президент Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска. Врачи получили приглашение работать в Великобритании за 90 000 фунтов в год, что вызывает опасения.