Нового главу Olainfarm будут искать в ходе международного конкурса

По словам представителей компании, нынешний председатель правления Olainfarm Лаурис Мациевскис продолжит исполнять свои обязанности до того момента, когда на конкурсной основе будет выбран новый руководитель. Международный конкурс на должность председателя правления Olainfarm планируется завершить до конца октября. После назначения нового председателя правления Мациевскис продолжит работу в правлении Olainfarm.

"С целью укрепления команды руководства Olainfarm совет предприятия принял решение о выборе нового кандидата на должность председателя правления Olainfarm с международным опытом в фармацевтической отрасли. Смена председателя правления является заранее запланированным стратегическим решением для способствования освоению новых рынков и конкурентоспособности компании в международном масштабе", - говорится в сообщении.

Для отбора кандидатов привлечена компания по отбору персонала "Amrop Latvija".

"Мы высоко ценим вклад Мациевскиса и его опыт, поэтому попросим его продолжить работу в компании. Сейчас, чтобы предприятие достигло выдвинутой цели - стать глобальным игроком, нужно продолжать укрепление команды руководства, привлекая профессионалов фармацевтической отрасли с международным опытом и сетью сотрудничества в Европейском союзе", - заявил председатель совета Olainfarm Гундарс Берзиньш.

В свою очередь Мациевскис отметил, что его заданием было начать важные перемены - создать новую внутреннюю культуру с горизонтальной моделью управления и сбалансированной структурой принятия решений.

"Основа для процесса перемен заложена, пришло время действовать в соответствии с планом - привлечь опытного профессионала фармацевтической отрасли с международным видением, который займет место председателя правления", - сказал он.