На праздник Риги общественный транспорт будет бесплатным

17 августа сообщение по отдельным маршрутам из центра города будет обеспечено до 2 часов ночи. Дополнительные рейсы будут по автобусным маршрутам номер 3, объединенному 12, 23 и 26, 18, 24, 25, 37, 40, 50, 51 и 53, по трамвайным маршрутам 1, 5, 7, 10 и 11, по троллейбусным маршрутам номер 9, 14, 15, 17, 18, 22 и 27.

С субботу с 12 до 13 часов во время выставки старинных автомобилей на бульв. Калпака будут ограничения на некоторых маршрутах. Будет закрыт маршрут 1-го троллейбуса, а троллейбусы 19-го маршрута будут ходить от Зиепниеккалнса до ул. Иижениеру. Также изменения коснутся 2-го и 24-го автобусных маршрутов.

Автобусы 20-го маршрута будут ходить от кладбища в Плявниеки до ул. Бруниниеку, а далее по ул. Бруниниеку, Валдемара, Спорта, Весетас, Ханзас, Пулквежа Бриежа и далее по маршруту.

17 и 18 августа в связи с мероприятиями на Луцавсале автобусы 40-го маршрута в направлении в Зиепниеккалнс будут останавливаться на Луцавсале.

После праздничного салюта все маршруты, идущие через Каменный мост в Пардаугаву, будут останавливаться на ул. Грециниеку.

18 августа дополнительные рейсы будут организованы на автобусных маршрутах 37, 40 и 53, трамвайных маршрутах 1, 5, 7, 10 и 11 и троллейбусных номер 9, 14, 15, 17, 18, 22 и 27.