Госконтроль об инвестициях в оборону: однако необходимо улучшить планирование

Госконтроль провел ревизию финансов Министерства обороны за временной отрезок с 2015 по 2018 год и обобщил самые существенные проблемы и рекомендации. В связи с тем, что некоторые данные классифицируются как информация ограниченного доступа, сообщение не публикуется в полном объеме.

"В целом мы можем сделать вывод, что госфинансирование вкладывается в развитие оборонного потенциала страны, мы не констатировали противозаконных действий в отношении финансирования, выделенного на развитие оборонного потенциала.

Однако рост оборонного бюджета и реализация масштабных закупок сами по себе не характеризуют увеличение оборонного потенциала", - подчеркнула Гринхофа, добавив, что для эффективного использования доступных ресурсов необходимы мудрые, целенаправленные, систематические действия.

Госконтроль признал, что с 2015 года оборонная сфера получает финансирование в размере определенных НАТО 2% от валового внутреннего продукта. Оно в ближайшие годы превысит 600 млн евро, из которых более 200 млн евро будут использованы на закупки для нужд Национальных вооруженных сил.

Однако Госконтроль высказал уверенность в том, что доступные средства должны быть прогнозируемыми, чтобы многолетние проекты по увеличению оборонного потенциала можно было успешно реализовывать и не возникло ситуации, когда из-за нехватки средств для продолжения проекта безвозвратно теряются масштабные инвестиции. В качестве примера Госконтроль упомянул развитие Земессардзе, которое фактически было остановлено в 2010 году, когда финансирование было урезано на 70%.

Кроме того, в ходе ревизии Госконтроль пришел к выводу, что в планировании закупок оборонного снаряжения не хватает долгосрочного видения. Без полноценного долгосрочного и среднесрочного планирования закупки могут не происходить или, наоборот, производится раньше срока. Это создает риск, что средства будут использованы неэффективно.

Например, в ходе оценки использования финансирования, выделенного на развитие Земессардзе в 2015-2017 годах, Госконтроль пришел к выводу, что для полноценного обучения земессаргов не хватало индивидуальной экипировки, потому что отсутствовало качественное планирование материально-технического обеспечения. О недостатках в процессах планирования говорит и задержка начала развития инфраструктуры, хотя финансирование для этой цели было доступно с 2016 года.