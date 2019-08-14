Фото: выставка гладиолусов в Музее природы
С 14 по 18 августа в Латвийском музее природы проходит традиционная выставка гладиолусов, на которой можно увидеть более 180 сортов этих цветов и их гибридов.
Галерея: Выставка гладиолусов в Музее природы
Гладиолусы - неприхотливые цветы. Они растут на различной по составу почве, прощают ошибки в удобрении, выдерживают как засуху, так и чрезмерное увлажнение. У этих цветов широкий спектр применения - их можно использовать как для букетов, так и при составлении композиций. Особенно они подходят для украшения больших помещений.
При регулярном снятии отцветших бутонов гладиолусы очень долго сохраняют свою красоту - до той поры, пока распустятся все цветки до верхушки стебля.
В этом году отмечается 25–летний юбилей Латвийского общества гладиолусов и ирисов. Как рассказал его долголетний член и один из создателей Лаймонис Закис: "В честь красивого праздника лейтмотивом выставки будут результаты работы латвийских селекционеров".