Ср, 14.08.2019
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Фото: выставка гладиолусов в Музее природы
Красота!

Гладиолусы в Музее природы

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

С 14 по 18 августа в Латвийском музее природы проходит традиционная выставка гладиолусов, на которой можно увидеть более 180 сортов этих цветов и их гибридов.

Галерея: Выставка гладиолусов в Музее природы 

Гладиолусы - неприхотливые цветы. Они растут на различной по составу почве, прощают ошибки в удобрении, выдерживают как засуху, так и чрезмерное увлажнение. У этих цветов широкий спектр применения - их можно использовать как для букетов, так и при составлении композиций. Особенно они подходят для украшения больших помещений.

При регулярном снятии отцветших бутонов гладиолусы очень долго сохраняют свою красоту - до той поры, пока распустятся все цветки до верхушки стебля.

В этом году отмечается 25–летний юбилей Латвийского общества гладиолусов и ирисов. Как рассказал его долголетний член и один из создателей Лаймонис Закис: "В честь красивого праздника лейтмотивом выставки будут результаты работы латвийских селекционеров".

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