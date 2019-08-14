Фото: выставка гладиолусов в Музее природы

Гладиолусы - неприхотливые цветы. Они растут на различной по составу почве, прощают ошибки в удобрении, выдерживают как засуху, так и чрезмерное увлажнение. У этих цветов широкий спектр применения - их можно использовать как для букетов, так и при составлении композиций. Особенно они подходят для украшения больших помещений.