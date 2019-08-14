Фейл французского политика: хотел похвастаться, а стал объектом насмешек

Социальные сети не знают жалости - в этом на своей шкуре в этом месяце убедился французский политик. На прошлой неделе он в Twitter разместил фото, как в Альпах карабкается на почти вертикальную гору. Однако пользователи соцсетей указали - политик не победил гравитацию, а просто развернул фотографию, чтобы выглядеть впечатляюще, сообщает ВВС.
August 12, 2019
Упомянутая фотография депутата парламента Франции от консерваторов Эрика Вуарта набрала очень много реакций в Twitter. Пользователи социальных сетей допустили, что фото повернуто, чтобы склон выглядел более эффективным, а спортивное увлечение политика - впечатляющим.
Сам Вуарт настаивает, что фото настоящее. Он даже пошутил в Twitter по поводу "лавины комментариев" и утверждает, что никаких манипуляций с фото не делал.
Однако комментаторы указали на некоторые странности. К примеру, находящиеся на фоне люди без каких-либо сложностей способны ходить под наклоном почти 90%, стоя прямо.
Le plus impressionnant, ce sont ces deux personnes à droite de la photo, qui tiennent debout à l’horizontale #abdos pic.twitter.com/4H5p1I13zA— Maître Nicolas (@NicolasZeMinus) August 12, 2019
Во-вторых, ремешок на молнии куртки Вуарта висит под углом, который совсем не совместим с нахождением на таком крутом склоне.
Один из пользователей соцсети повернул фото политика соответственно гравитации:
En rectifiant l'angle selon la force de gravité exercée sur les languettes de la veste, c'est tout de suite moins impressionnant !! Les politiques sont désespérants !! pic.twitter.com/U2bvJuJcVE— Tok-Ra (@TokRa14) August 12, 2019
Другие комментаторы указали, что на фото Вуарта веревка не натянулась, а просто лежала на земле, что позволяет думать, что на самом деле депутат находится на горизонтальной поверхности.
Вуарт в 2010 году после политического скандала ушел с должности министра в правительстве Николя Саркози. Скандал был связан с нарушениями финансирования предвыборной кампании Саркози на выборах 2007 года.
Сейчас он руководит финансовым комитетом нижней палаты парламента Франции.
#EricWoerth le making of pic.twitter.com/NXve87Bl6O— Vintage Tran (@VintageTran) August 12, 2019