Фейл французского политика: хотел похвастаться, а стал объектом насмешек

Упомянутая фотография депутата парламента Франции от консерваторов Эрика Вуарта набрала очень много реакций в Twitter. Пользователи социальных сетей допустили, что фото повернуто, чтобы склон выглядел более эффективным, а спортивное увлечение политика - впечатляющим.

Сам Вуарт настаивает, что фото настоящее. Он даже пошутил в Twitter по поводу "лавины комментариев" и утверждает, что никаких манипуляций с фото не делал.

Однако комментаторы указали на некоторые странности. К примеру, находящиеся на фоне люди без каких-либо сложностей способны ходить под наклоном почти 90%, стоя прямо.

Le plus impressionnant, ce sont ces deux personnes à droite de la photo, qui tiennent debout à l’horizontale #abdos pic.twitter.com/4H5p1I13zA — Maître Nicolas (@NicolasZeMinus) August 12, 2019

Во-вторых, ремешок на молнии куртки Вуарта висит под углом, который совсем не совместим с нахождением на таком крутом склоне.

Один из пользователей соцсети повернул фото политика соответственно гравитации:

En rectifiant l'angle selon la force de gravité exercée sur les languettes de la veste, c'est tout de suite moins impressionnant !! Les politiques sont désespérants !! pic.twitter.com/U2bvJuJcVE — Tok-Ra (@TokRa14) August 12, 2019

Другие комментаторы указали, что на фото Вуарта веревка не натянулась, а просто лежала на земле, что позволяет думать, что на самом деле депутат находится на горизонтальной поверхности.

Вуарт в 2010 году после политического скандала ушел с должности министра в правительстве Николя Саркози. Скандал был связан с нарушениями финансирования предвыборной кампании Саркози на выборах 2007 года.