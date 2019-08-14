Ср, 14.08.2019
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Фейл французского политика: хотел похвастаться, а стал объектом насмешек

ФОТО: twitter

Социальные сети не знают жалости - в этом на своей шкуре в этом месяце убедился французский политик. На прошлой неделе он в Twitter разместил фото, как в Альпах карабкается на почти вертикальную гору. Однако пользователи соцсетей указали - политик не победил гравитацию, а просто развернул фотографию, чтобы выглядеть впечатляюще, сообщает ВВС.

Упомянутая фотография депутата парламента Франции от консерваторов Эрика Вуарта набрала очень много реакций в Twitter. Пользователи социальных сетей допустили, что фото повернуто, чтобы склон выглядел более эффективным, а спортивное увлечение политика - впечатляющим.

Сам Вуарт настаивает, что фото настоящее. Он даже пошутил в Twitter по поводу "лавины комментариев" и утверждает, что никаких манипуляций с фото не делал.

Однако комментаторы указали на некоторые странности. К примеру, находящиеся на фоне люди без каких-либо сложностей способны ходить под наклоном почти 90%, стоя прямо.

Во-вторых, ремешок на молнии куртки Вуарта висит под углом, который совсем не совместим с нахождением на таком крутом склоне.

Один из пользователей соцсети повернул фото политика соответственно гравитации:

Другие комментаторы указали, что на фото Вуарта веревка не натянулась, а просто лежала на земле, что позволяет думать, что на самом деле депутат находится на горизонтальной поверхности.

Вуарт в 2010 году после политического скандала ушел с должности министра в правительстве Николя Саркози. Скандал был связан с нарушениями финансирования предвыборной кампании Саркози на выборах 2007 года.

Сейчас он руководит финансовым комитетом нижней палаты парламента Франции.

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