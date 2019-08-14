Ср, 14.08.2019
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Вайра Вике-Фрейберга в интервью ВВС

Новейшие данные: Латвия - лидер ЕС по случаям насильственной смерти

ФОТО: Pixabay

Среди государств Евросоюза страны Балтии являются лидерами по количеству насильственных смертей на 100 000 жителей, свидетельствуют новейшие данные статистического бюро ЕС. Данные были обобщены за 2016 год.

Согласно статистике ЕС, в 2016 году в Латвии было 4,6 случаев насильственной смерти на 100 000 жителей - это самый высокий показатель в Евросоюзе. На втором месте расположилась Литва с 3,6 смертей на 100 000 человек, а третью позицию занимает Эстония - 2,7 случаев насильственной смерти на 100 000 жителей. 

Далее следуют Румыния (1,6), Кипр (1,3), Хорватия и Финляндия (1,2), а также Бельгия и Болгария (1,1). 

Среднее количество случаев насильственной смерти на 100 000 жителей составляет 0,6 - такой показатель наблюдается в Нидерландах и Испании. Число ниже среднего количества случаев насильственной смерти зафиксировано в Австрии, Чехии, Дании, Франции, Италии, Ирландии, Люксембурге, Германии (0,5 случаев насильственной смерти во всех перечисленных странах). В Великобритании количество случаев насильственной смерти на 100 000 жителей составило 0,1. 

Из 5,1 млн случаев смерти, которые были зарегистрированы в ЕС в 2016 году, причиной для 3300 или 0,006% послужило нападение. 

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