Новейшие данные: Латвия - лидер ЕС по случаям насильственной смерти

Согласно статистике ЕС, в 2016 году в Латвии было 4,6 случаев насильственной смерти на 100 000 жителей - это самый высокий показатель в Евросоюзе. На втором месте расположилась Литва с 3,6 смертей на 100 000 человек, а третью позицию занимает Эстония - 2,7 случаев насильственной смерти на 100 000 жителей.